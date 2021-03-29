«الرباعيات» تقرب العروبة من حلم المحترفين

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

اعتلى فريق العروبة صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى، وبات في طريقه لتحقيق حلم الصعود إلى دوري المحترفين، وذلك بفضل الانتصارات الباهرة التي حققها «الفريق الأخضر» هذا الموسم والمستوى المتميز الذي يقدمه اللاعبون خلال مباريات «دوري الهواة» بعد تربعهم على قمة الترتيب برصيد 34 نقطة بعد فوزهم العريض خارج القواعد على التعاون بنتيجة 4 - 0، وهي الرباعية الرابعة للفريق هذا الموسم في الدوري حتى الآن، حيث سبق له الفوز على التعاون ذهاباً بالنتيجة نفسها لمباراة الإياب، وفاز على البطائح منافسه المباشر 4 - 2، وعلى دبا الحصن 4 - 3، ويعد الانتصار العاشر للفريق منذ انطلاقة المسابقة، والتي اقتربت من نهايتها السعيدة لفرسان العروبة الذي يشرف على تدريبه المدرب البلجيكي من أصل تونسي فتحي العبيدي، الذي راهنت عليه إدارة النادي هذا الموسم في قيادته للفريق إلى منصات التتويج، وها هو العبيدي يقترب من تحقيق هذا الحلم الذي طال انتظاره لأكثر من 30 عاماً قضاها الفريق في ردهات المظاليم.

أولى احتراف

وإذ قدر للعروبة الصعود مع نهاية الدوري ، فإن الفريق يكون قد حقق هذا الإنجاز للمرة الأولى في عصر الاحتراف والثانية في تاريخ النادي بعد موسم 91 - 92، وذلك تحت مسماه القديم دوري الدرجة الأولى.

وتقترب «كتيبة الخضر» رويداً رويداً من تكرار هذا الإنجاز، والذي يتوقف على ضرورة مواصلة الأداء الجيد وحصد المزيد من النقاط فيما تبقى من مباريات على مستوى الدوري، إذ يواجه العروبة كلاً من مسافي ومصفوت والذيد، وهي مباريات تعتبر سهلة على الورق، لكنها تبدو في غاية الصعوبة على أرضية الملعب، كما يواجه الفريق في الجولة الأخيرة البطائح الذي يقاسمه الصدارة برصيد 34 نقطة مع تفوق العروبة بفارق الأهداف وكذلك المواجهات المباشرة التي حقق فيها العروبة الفوز ذهاباً بنتيجة 4 - 2 في انتظار جولة الإياب الحاسمة.

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