علي خصيف: الجزيرة سيعود أقوى بعد التوقف

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

أكد علي خصيف حارس مرمى الجزيرة، ثقته في عودة فريقه بشكل أقوى لمباريات دوري الخليج العربي، عقب فترة التوقف الحالية، وذلك على خلفية خسارة نتيجة مباراة الجولة 22 من المنافسة أمام الوحدة 0 - 2 ما أفقد فخر أبوظبي صدارة جدول الترتيب لمصلحة بني ياس بفارق نقطة واحدة.

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وقلل خصيف من تراجع مستوى الفريق في الجولات السابقة، مؤكداً أن زملاءه قدموا 19 جولة متميزة استمتع فيها الجميع بالأداء، ذاكراً أن تراجع المستوى شيء طبيعي في كرة القدم.

وأظهر عميد لاعبي الدوري ثقته في فريقه بالعودة إلى سكة الانتصارات، وعدم الانشغال ببقية المنافسين، وقال: لدينا 4 مباريات بعد فترة التوقف التي يراجع فيها المدرب كل السلبيات والإيجابيات وسوف يكون تركيزنا في كل مباراة على حدة، لا نفكر في أي فريق أو ننشغل به ونحن قادرون على العودة إلى وضعنا الطبيعي.

هدف

وجاءت تصريح قائد الجزيرة في الوقت الحالي لرفع المعنويات وتأكيد مقدرة زملائه اللاعبين على العودة إلى النتائج الإيجابية واسترداد الصدارة التي كانت قد انتزعها الفريق عقب فوزه على الشارقة 3- 0 في الجولة 18 من المنافسة للمرة الأولى خلال الموسم الحالي لكنه خسرها في الجولة الماضية بعد أن تجمد رصيده في 47 نقطة بالمركز الثاني خلف السماوي صاحب الـ 48 نقطة.

تأكيد

وأكد نادي الجزيرة الذي يواصل إعداده لبقية مباريات المنافسة حالياً، بتغريدة عبر حسابه الرسمي في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن الخسارة الأخيرة لن تثني الفريق عن كفاحه نحو اللقب، وقال النادي في تغريدته: لن نستسلم وسوف نقاتل حتى النهاية.

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وسيخوض فخر أبوظبي مبارياته الأربع المتبقية أمام الوصل في الجولة 23 وعجمان الجولة 24 والعين الجولة 25، ويختتم مشوار المنافسة أمام خورفكان الذي كان قد فاز عليه في الدور الأول بثلاثة أهداف دون رد وهو يسعى إلى تحقيق الانتصار في هذه المباريات ليحصد 12 نقطة انتظاراً لفقدان بني ياس النقاط ليتوج الجزيرة باللقب.

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