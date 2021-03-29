لابا كودجو على خطى جيان

المصدر: العين - طلحة عبدالله

بعد تسجيله هدفاً في مرمى عجمان، في الجولة 22 لدوري الخليج العربي لكرة القدم، أصبح الهداف التوغولى لابا كودجو، مهاجم العين، ثاني لاعب أجنبي يسجل في شباك جميع فرق دوري الخليج العربي لكرة القدم للمحترفين، بعد أن فعلها من قبل المهاجم الغاني اسامواه جيان، الذي قاد الهجوم البنفسجي لأكثر من 3 مواسم خلال الفترة من 2011 - 2015، وسجل في شباك جميع الفرق التي لعب أمامها.

قدرات

ورغم الظروف المعقدة التي واجهها العين منذ الموسم الماضي، والمتمثلة في عدم استقرار تشكيلته، وافتقاده لعدد كبير من اللاعبين المؤثرين لأسباب مختلفة بمن فيهم صانع الألعاب الذي أصبح مكانه شاغراً منذ رحيل النجم عمر عبد الرحمن، إلا أن لابا كودجو، نجح بفضل قدراته البدنية والمهارية العالية في فرض وجوده منذ أول موسم له مع الفريق، وكان قريباً من التتويج بلقب الهداف لولا إلغاء الموسم السابق بسبب جائحة «كورونا»، حيث تصدر قائمة الهدافين بـ 18 هدفاً حتى الجولة 19، وبفارق 4 أهداف عن أقرب ملاحقيه مهاجم الوحدة السابق تيغالي، وهو عينه ما فعله المهاجم الغاني الأسبق اسامواه جيان الذي توج باللقب في الموسم الأول له مع «الزعيم».

31 هدفاً

ويحتل لابا كودجو الذي تعاقد معه العين في يوليو 2019، المركز الرابع في قائمة أفضل 10 هدافين لعبوا للعين في عهد الاحتراف بتسجيله 31 هدفاً متساوياً مع الأرجنتيني خوسيه ساند، الذي لعب للعين لمدة موسمين في وقت سابق من عام 2009، ويفصله عن السويدي ماركوس بيرغ 4 أهداف فقط، حيث سجل الأخير 35 هدفاً خلال موسمين مع الفريق البنفسجي، ويأتي هذا الأخير بالمركز الثاني خلف جيان الذي سجل 95 هدفاً في ثلاثة مواسم بالدوري، وذلك حسب إحصائيات عيناوية.

جدارة

وتفوق لابا كودجو، بجدارة على 6 أجانب سجلوا للعين بالدوري واحتلوا المراكز من الخامس وحتى العاشر، وهم البرازيلي كايو لوكاس صاحب المركز الخامس بـ 24 هدفاً، والفرنسي جيريس كيمبو بـ 19 هدفاً، والبرازيلي دوغلاس بـ 15 هدفاً، والأسترالي بروسكي بـ 14 هدفاً، والمصري حسين الشحات بـ 13 هدفاً، والتشيلي فالديفيا بـ 12 هدفاً، مع الوضع في الاعتبار أن المهاجم التوغولى لعب مباريات أقل، وهو ما يؤكد أنه في الطريق ليصبح ثاني أفضل أجانب العين في عهد الاحتراف.

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