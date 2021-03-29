سهيل النوبي يبدأ مرحلة التأهيل تحضيراً لمواجهة الشارقة

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

بدأ سهيل النوبي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس مرحلة التأهيل، تمهيداً لتجهيزه للمشاركة في مباراة الشارقة المقررة يوم السبت المقبل في الجولة الـ 22 من دوري الخليج العربي، إذ من المنتظر أن ينضم اللاعب للتدريبات الجماعية للسماوي، خلال اليومين المقبلين.

وأنهى النوبي برنامج العلاج عقب تعرضه للإصابة بتمدد في العضلة الخلفية في مباراة بني ياس وحتا في الجولة الأخيرة من دوري الخليج العربي، وانتهت لمصلحة السماوي بهدف نظيف، قبل توقف الدوري، وهي الإصابة التي أدت إلى استبعاده من معسكر المنتخب الوطني، الذي يخوض مباراة ودية مع الهند، اليوم، استعداداً لاستئناف للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022.

وخاض اللاعب تدريبات منفردة تحت إشراف الجهاز الفني للفريق الأول، إذ بدأ بالركض حول الملعب، تمهيداً لمشاركته في المران الجماعي، حيث من المنتظر أن يكون جاهزاً قبل مواجهة الشارقة المهمة.

واستأنف بني ياس متصدر ترتيب الدوري التدريبات عقب الراحة السلبية.

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