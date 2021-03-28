كلباء يستقبل وفد كورينثيانز البرازيلي

المصدر: كلباء- محمد فضل

استقبل علي كانو اللوغاني رئيس شركة نادي اتحاد كلباء لكرة القدم وفد نادي كورينثيانز البرازيلي، والذي يقوم بزيارة للدولة حالياً، وتبادل كانو مع رئيس الوفد الزائر مختلف جوانب التعاون في مجال كرة القدم، وإمكانية تطويرها على مستوى المراحل السنية لكرة القدم بالنادي، وقدم الوفد شرحاً مفصلاً عن الأسلوب المتبع في الأكاديميات لديهم في ما يتعلق بالجانب التدريبي في معظم الأندية البرازيلية.

وذلك بهدف تطوير ونقل منظومة العمل، ونقلها إلى الإمارات؟، وكذلك الاستفادة من تجاربهم بقدر الإمكان في مجال إعداد وصقل اللاعبين والأجهزة التدريبية، حضر الاجتماع أحمد صالح المختن المدير الإداري، وفيصل البيرق المشرف العام على مراحل كرة القدم بالنادي، وعقبه قام علي كانو بإهداء درع النادي للوفد الزائر، الذي سلم شركة كرة القدم شعار النادي البرازيلي.

من ناحية أخرى، يواصل الفريق الأول للكرة بنادي اتحاد كلباء استعداداته تأهباً لمباراته المقبلة، ضمن الجولة 23 من دوري الخليج العربي، والتي تجمعه بالوحدة بملعب آل نهيان 2 أبريل المقبل.

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