"رابطة المحترفين" تطلق شعار "كأس الخمسين" على نهائي كأس الخليج العربي

المصدر: وام

أعلنت رابطة المحترفين إطلاق شعار "كأس الخمسين" على المباراة النهائية لكأس الخليج العربي للموسم الجاري 2020-2021، المقرر إقامتها يوم 9 أبريل المقبل على استاد الشارقة وتجمع فريقي شباب الأهلي والنصر.

يأتي ذلك ضمن المبادرات التي تترجم توجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"" بإعلان عام 2021، "عام الخمسين"، احتفاءً بالذكرى الـ 50 لتأسيس دولة الإمارات العربية المتحدة.

وعبرت الرابطة، عن فخرها بإطلاق هذا المسمى ليكون النهائي ضمن مبادرات وفعاليات واحتفالات ستقام لمدة عام كامل تحت إشراف لجنة الاحتفال باليوبيل الذهبي لدولة الإمارات العربية المتحدة التي يترأسها سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي و سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس اللجنة.

و أكدت الرابطة أن "كأس الخمسين" سيكون شعارا يتم ترجمته على أرض الواقع خلال المباراة المقبلة التي تجمع بين النصر حامل اللقب وشباب الأهلي، من خلال السعي إلى إبراز الروح الاحتفالية بهذه المناسبة الغالية و إبراز قيم الماضي والتطلع لإنجازات الحاضر والطموح نحو المستقبل بكل همة وعزيمة من أجل مواصلة مسيرة الازدهار والتطور في جميع المجالات و منها الرياضة وكرة القدم على وجه التحديد.

وكشفت الرابطة عن شعار نهائي المسابقة الذي يحمل "كأس الخمسين"، مع التأكيد على مواصلة الجهود ومضاعفتها خلال الفترة المقبلة من أجل إظهار المباراة النهائية بأبهى و أفضل حلة من خلال فرق العمل التي تسعى لمواكبة القيمة الكبيرة المضافة له عقب هذا الإعلان، والسعي لجعل النهائي لوحة احتفالية في حب الوطن.

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