4 لاعبين يمثلون الإمارات في بطولة غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية

المصدر: وام



يُشارك اتحاد الإمارات لكرة القدم في النسخة الأولى لبطولة اتحاد غرب آسيا لكرة القدم الإلكترونية في الفترة من 2 إلى 4 أبريل بالتعاون مع جمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية، وتضم البطولة أربعة اتحادات وطنية هي الإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر المشمولة ضمن قائمة الاتحاد الدولي للألعاب الإلكترونية.

وتقام المنافسات تحت مظلة الاتحاد الدولي لكرة القدم وخلال أيام "فيفا" الخاصة بالمباريات الودية للألعاب الالكترونية، بحيث تكون بمثابة بطولة تحضيرية للاتحادات الأعضاء واللاعبين قبل المشاركة في بطولة الأمم للألعاب الإلكترونية والتي سيُنظمها الاتحاد الدولي خلال العام الحالي.

ورشح اتحاد الكرة بالتعاون مع جمعية الإمارات للرياضات الالكترونية أربعة لاعبين لتمثيل دولة الإمارات في البطولة وهم عمر عبد الله الشامسي، وحمد أحمد الحمادي، وراشد عبيد الزعابي، وإبراهيم أحمد العوضي، بالإضافة إلى محمود سالم الكربي إدارياً.

وأكد محمد عبد الله هزام الظاهري الأمين العام لاتحاد الكرة أهمية المشاركة والتفاعل في كافة المبادرات والفعاليات الرياضية بصفة عامة وكرة القدم بصفة خاصة، والتي تنظمها الاتحادات الدولية والقارية والإقليمية، ولا تقتصر على مشاركة لاعبي كرة القدم فقط بل تتيح الفرصة أيضاً لمشاركة جماهير اللعبة الشعبية الأولى على مستوى العالم.

بدوره أوضح المستشار سعيد علي الطاهر الأمين العام لجمعية الإمارات للرياضات الإلكترونية أن مثل هذه البطولات تسهم في رفع مكانة الرياضات الإلكترونية على الصعيد الإقليمي، وأن الألعاب التنافسية لها دور فعال في اكتشاف المواهب الشابة وتأهيلهم للمنافسة في البطولات العالمية لكرة القدم الإلكترونية.

وأشار إلى ارتفاع عدد ممارسي الرياضات الإلكترونية في الدولة خلال العام الماضي بعد أن أصبحت مطلبا للعديد من أفراد المجتمع خلال جائحة كورونا، موضحا أن عددا من الجهات الرياضية والأندية الإماراتية قامت بتنظيم بطولات إلكترونية خلال تلك الفترة، ما ساهم في انتشارها على نطاق أوسع وعزز الاعتراف الرياضي والاجتماعي بها.

وكانت قرعة البطولة التي أجريت يوم الثلاثاء الماضي قد أسفرت عن مواجهة فريق الإمارات لفرق السعودية والكويت وقطر في اليوم الأول للبطولة الموافق 2 أبريل المقبل، فيما يواجه فرق قطر والسعودية والكويت في اليوم الثاني الموافق 3 أبريل، وتُلعب المباريات من الساعة العاشرة صباحاً إلى السادسة والنصف مساء بتوقيت العاصمة الأردنية عمّان.

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