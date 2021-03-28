الأبيض يرفع درجات الاستعداد لودية الهند

المصدر: دبي - البيان الرياضي

رفع منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم درجة الاستعداد للمواجهة الودية التي تجمعه بالمنتخب الهندي غداً باستاد زعبيل في نادي الوصل، حيث تأتي المباراة في إطار تحضيراته للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام بنظام التجمع بالدولة للفترة من 3 إلى 15 يونيو المقبل.

وكان الأبيض بدأ تجمعه الثلاثاء الماضي بمشاركة 28 لاعباً قبل أن يتم تقليص القائمة إلى 26 لاعباً بسبب إراحة الثنائي كايو كانيدو مهاجم نادي العين وعبدالله النقبي لاعب وسط نادي شباب الأهلي بداعي الإصابة وحاجتهما للعلاج والراحة، حيث رأى الجهاز الفني بعد التنسيق مع الفريق الطبي أن يُكمل اللاعبان برنامجهما التأهيلي مع أنديتهما، فيما غادر المعسكر أول من أمس الظهير الأيسر لنادي الشارقة الحسن صالح بعد أن أثبتت الفحوصات الطبية إصابته في كاحل القدم وحاجته للعلاج.

ويُواصل بقية اللاعبين تدريباتهم بجدية تحت قيادة الهولندي فان مارفيك الذي يحرص على تنفيذ البرنامج بكل تفاصيله، من خلال المحاضرات ودراسة أداء المنتخبات المنافسة بالمجموعة والاطلاع على نقاط القوة والضعف إلى جانب شرح مهام اللاعبين كُل حسب مركزه، وكذلك يركز المدرب أثناء الحصص التدريبية على الجوانب الفنية والتكتيكية وخطط اللعب والانتشار بالملعب وبناء الهجمة والكرات الثابتة والمتابعة.

ويحرص يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس لجنة المنتخبات الوطنية والشؤون الفنية على متابعة التحضيرات بشكل يومي في ملعب الوصل لغرض الوقوف على احتياجات المنتخب، والتنسيق مع الجهاز الفني والإداري حول متطلبات معسكر مايو الذي يسبق التصفيات.

إشادة

وأعرب ماجد حسن لاعب وسط منتخبنا الوطني عن تفاؤله بالمرحلة المقبلة، مؤكداً أنها ستكون إيجابية نظراً لما يقدمه زملاؤه من أداء مميز في مباريات مختلف مسابقات الموسم، سواء كأس صاحب السمو رئيس الدولة أم دوري الخليج العربي، وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي خلال التجمع الحالي الذي يشهد تنافساً كبيراً بين اللاعبين في مختلف المراكز، وهذا التنافس يصب في مصلحة المنتخب.

وأشاد ماجد حسن بالدور الذي يلعبه المدرب مارفيك وأعضاء الجهاز الفني الذين يعملون بكل جدية من أجل تهيئة اللاعبين بالصورة المطلوبة، مشيراً إلى أن التجربة الودية أمام منتخب الهند مهمة كونها تأتي في ختام المعسكر، وأنا على ثقة من أننا سنستفيد منها كثيراً.

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