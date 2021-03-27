الحكم الإماراتي عمر آل علي يُدير مباراة اليابان ومنغوليا في تصفيات آسيا

المصدر: وام

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم حكمنا الدولي عمر آل علي لإدارة مباراة منتخبي اليابان ومنغوليا التي تٌقام يوم 30 مارس الجاري على ملعب استاد فوكودا دينشي بمدينة شيبا اليابانية ضمن مباريات المجموعة السادسة للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 .

ويضم طاقم التحكيم الاماراتي مع عمر آل علي كلا من جاسم عبدالله "مساعد أول" ، وسبت عبيد "مساعد ثان".

وكان الاتحاد القاري عين أحمد يعقوب المسؤول الفني للمٌقيّمين والمحاضرين بإدارة الحكام في اتحاد الكرة مقيماً لطاقم تحكيم مباراة منتخبي طاجيكستان مع منتخب منغوليا، التي جرت أمس الأول في العاصمة الطاجيكية دوشانبي ضمن مباريات المجموعة السادسة للتصفيات المشتركة.

من المقرر ان يغادر حكمنا الدولي سلطان محمد صالح غداً إلى العاصمة البحرينية المنامة لإدارة المباراة الدولية الودية بين منتخبي البحرين والأردن التي ستقام يوم الثلاثاء المقبل، وذلك بناء على طلب من الاتحاد البحريني لكرة القدم بتعيين حكم إماراتي دولي لإدارة المباراة في إطار التعاون المشترك بين الاتحادين الشقيقين.

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