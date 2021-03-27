انطلاق ورشة تقنية حكم الفيديو المساعد "var" باتحاد الكرة

المصدر: وام

انطلقت أمس فعاليات ورشة عمل تقنية حكم الفيديو المساعد "var" التي ينظمها اتحاد الإمارات لكرة القدم على مدار ثلاثة أيام بمشاركة 60 حكماً من الفريق الأول، و7 حكام من أوزبكستان في إطار تفعيل مذكرة التعاون المشترك بين الاتحادين الإماراتي والأوزبكي والتي تتضمن تطوير اللعبة وبرامج تأهيل الكوادر وتبادل الخبرات الكروية.

ويتضمن برنامج الورشة تدريبات عملية على أجهزة التقنية في الفترة الصباحية في ملعب ذياب عوانة من خلال لعب مباريات مصغرة بالاستعانة بفرق من الهواة، فيما تعقد في الفترة المسائية محاضرات نظرية يقدمها الأوزبكي فرهاد عبدالله المحاضر المعتمد لدى الاتحادين الآسيوي والدولي لكرة القدم، ومسؤولو إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم.



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