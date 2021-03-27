العروبة يتصدر «الأولى» وتأجيل مباراة مصفوت ودبا

المصدر: متابعة – محمد فضل

تصدر فريق العروبة دوري الدرجة الأولى لكرة القدم ( مؤقتاَ) بفوزه الكبير على التعاون 4 - 0. سجل الأهداف كل من فتحي ساخي «هدفان»، فيكتور نوانيري ورودريجو سيلفا، ووصل العروبة إلى 34 نقطة متفوقاً على الإمارات الذي تراجع ثالثاً، برصيد 33 نقطة.

وحقق البطائح فوزاً صعباً خارج ملعبه على الذيد بهدف حمل توقيع البرازيلي ويندرسون ميورا من ركلة جزاء في الدقيقة 61، وتساوى البطائح مع العروبة في رصيد 34 نقطة محتلاً المركز الثاني بفارق الأهداف.

وتم تأجيل مباراة مصفوت ودبا الفجيرة، التي كانت مقررة بملعب حتا، لظروف حالة الحداد على رحيل المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم. وستقام المباراة في وقت لاحق.

وتقام اليوم مباراتان ويلاقي دبا الحصن «24 نقطة» ضيفه الحمرية «18 نقطة» في لقاء الجريحين، وخسر «الحصن» مؤخراً أمام العروبة برباعية ،والحمرية أمام الإمارات بهدفين، ويلعب مسافي مع العربي في مباراة تحصيل حاصل.

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