أحمد خوري: حمدان بن راشد وجّه بإطلاق مشروع «النصر العالمي» قبل رحيله

المصدر: دبي - عدنان الغربي

كشف أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر عن أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، وجه بإطلاق مشروع فريد من نوعه قبل وفاته وهو عبارة عن رؤية مستقبلية لنادي النصر في 10 سنوات مقبلة.

ويهدف هذا المشروع إلى تحويل نادي النصر إلى نادٍ عالمي باستثمارات ضخمة كافية لتغطية كل مصاريفه وأن يكون كياناً مستقلاً من الناحية المالية بالكامل من دون الحاجة للدعم الحكومي.

وقال خوري: كان الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله يفكر بشكل مختلف، ويخطط للمستقبل بطريقة مبتكرة، وهدفه الارتقاء بنادي النصر إلى مصاف الأندية الكبرى وأن تكون له إيرادات ومصادر دخل تحقق الموازنة الصفرية والاكتفاء الذاتي في 10 سنوات مقبلة، ووفقاً لتوجيهاته بدأنا تنفيذ هذا المشروع استعداداً لدخول المرحلة الجديدة وكنا على وشك إعلانه رسمياً تحت إشرافه الشخصي عليه الرحمة.

وأضاف: سنواصل العمل على هذا المشروع وفقاً لتوجيهات الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله حتى نصل بالنصر إلى مستوى تطلعاته.

وأكد خوري أنه برحيل المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم خسرت الإمارات سياسياً حكيماً واقتصادياً بارعاً ورياضياً متميزاً، إذ وضع النظام المالي للدولة وساهم بشكل فعال في بناء الاقتصاد الوطني وكان داعماً للعديد من البرامج التعليمية والتربوية والصحية محلياً وعالمياً، وراعياً كريماً لرياضة الإمارات وأحد رموزها.

إرث رياضي

وصرح خوري أن المغفور له بإذن الله تعالى، الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحل تاركاً إرثاً رياضياً خالداً وهو نادي النصر عميد الأندية الإماراتية، الذي تولى رئاسته من 1966 إلى غاية وفاته.

وبات قلبه النابض وصانع أمجاده والشاهد على إنجازاته، مشيراً إلى أن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله، حرص منذ السبعينيات على تحويل نادي النصر إلى منصة لاستضافة الأندية والمنتخبات العالمية وبفضل رؤيته الحكيمة حقق العميد إشعاعاً واسعاً في المنطقة.

وأوضح خوري أن نادي النصر كان سباقاً في استضافة أشهر الأندية والمنتخبات العالمية منذ 5 عقود بفضل الرعاية الكريمة والدعم اللامحدود من الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله، وفي مقدمتها سانتوس البرازيلي في 1973 بقيادة نجمه بيليه، وساوباولـو البرازيلي في 1976 وأرسنال في 1976، وليفربول الإنجليزي في 1978.

وفرق إنجليزية أخرى مثل تونتهام وساوثهامبتون واستون فيلا إلى جانب غلاسغو رينجرز الأسكتلندي وجاره سلتيك وانتراخت فرانكفورت الألماني وهيركليس الهولندي، وريد ستار اليوغسلافي في1977، كما استضاف النصر في 1975 نجوم المنتخب الإنجليزي الفائز بكأس العالم 1966 بمشاركة بوبي تشارلتون وبوبي مور.

حدث مجتمعي

وكشف خوري أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عندما وجه بإطلاق كأس التحدي في 2016 بمشاركة فريق هامبورغ الألماني، حرص على أن يكون الحدث عبارة عن كرنفال وملتقى للعائلات من كل الجنسيات وفي مستوى سمعة دبي، والتركيز على البعدين الإعلامي والمجتمعي للحدث.

وصرح خوري أن الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، كانت له نظرة ورؤية مستقبلية بشأن استضافة الفرق الكبيرة والمكاسب العديدة التي يمكن أن تحققها للإمارات ودبي بشكل خاصّ، موضحاً أنه وجه باستضافة هذه الأندية من أجل التعلم منها والاحتكاك بها لأن هدفه الأسمى الارتقاء بنادي النصر إلى مستواها تنظيمياً وفنياً وقال خوري:

نفخر بأن رئيس نادينا كان المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، عميد رؤساء الأندية في العالم، وهو من ربط استضافة الأندية العالمية بنادي النصر، لقد كان حريصاً على الارتقاء برياضة الإمارات والوصول بها إلى العالمية وتحويل نادي النصر إلى قلعة رياضية متكاملة حتى تكون بيئة حاضنة لجميع أبناء الإمارات بمختلف هواياتهم وممارسة الرياضة في أفضل الظروف.

وتابع: عندما طرحنا على الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله، أسماء 3 أندية لاستضافة أحدها بمناسبة افتتاح استاد آل مكتوم في 2019، وهي برشلونة وأرسنال وبنفيكا، تم اختيار أرسنال لعدة اعتبارات.

ومنها شعبيته في الإمارات ومنطقة الخليج وخاصة من الجالية البريطانية وثانياً نظراً لإقامته معسكراً تدريبياً مدة أسبوع في دبي، والأنشطة المجتمعية التي يمكن أن يقوم بها أثناء وجوده في دبي ومنها زيارة مركز راشد لأصحاب الهمم وبعض أكاديميات كرة القدم، وكانت وجهة نظره صحيحة 100%، وحضر المباراة أكثر من 15 ألف مشجع.

حفاوة

وأكد نائب رئيس مجلس إدارة نادي النصر أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كان حريصاً على استقبال بعثة فريق أرسنال بنفسه، وأضاف: تابع كل التفاصيل الصغيرة والكبيرة للمباراة، حتى إنه سأل عن النجوم المشاركين ووجه بتوفير كل الظروف المريحة لبعثة الفريق وإظهار الصورة الجميلة عن دبي.

وأشار خوري إلى أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، صاحب المبادرات السخية والخلاقة في كل المجالات هو مدرسة حياة نهل منها الجميع حب الناس والعديد من الدروس، وقال: لدي مواقف لا أنساها في حياتي.

في إحدى المرات أكملنا إعداد الموازنة والتقيت الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم رحمه الله لأخذ الموافقة النهائية عليها، وأخبرته أنه بإمكاننا الاستغناء عن بعض الألعاب من أجل خفض الموازنة، ولكنه رفض ذلك بشكل قطعي وقال لي أين سيذهب عيالي؟ لقد كان يعد اللاعبين أبناءه، حينها لم أجد أي رد وأبقينا على الموازنة كما هي، ولذا نادي النصر هو الوحيد الذي يضم 22 لعبة.

وأوضح نائب رئيس نادي النصر أن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم كان متابعاً لكل مباريات الفريق الأول لكرة القدم ومهتماً بنتائجه وكان يستفسر بشكل مستمر عن التفاصيل كافة المتعلقة بالفريق، مشيراً إلى أنه بعد عودته من رحلة العلاج في ألمانيا سأل عن مدى تأقلم اللاعب ضياء سبع مع الفريق.

وكشف خوري عن اهتمام المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بكل الرياضات وأنه يعد كل الرياضيين أبناءه لا فرق بين لاعبي النصر وغيره من الأندية، مشيراً إلى أنه عندما يتحدث عن لاعبي النصر كان يناديهم بـ«عيالي».

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