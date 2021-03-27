منشآت رياضية عالمية تعكس «روح دبي»

المصدر: دبي - عدنان الغربي

قال أحمد هاشم خوري نائب رئيس مجلس إدارة النصر إن المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، كان حريصاً أن تواكب تصاميم المنشآت الرياضية التطور الحضاري وتعكس روح دبي.

ولذلك وجه بأن تكون عملية تجديد استاد آل مكتوم ضمن هذا الإطار، حيث وجه باعتماد الشكل الحالي وأن يأخذ تصميمه شكل الخيمة التي ترمز إلى الأصالة العربية وبالرغم من ضيق الوقت إلا أن بلدية دبي وبمتابعة مستمرة من الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، رحمه الله، نجحت في تسليم الملعب في الموعد المحدد لاحتضان جانب من مباريات كأس أمم آسيا ووفقاً للمواصفات المطلوبة.

وخلال فترة رئاسة المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم لنادي النصر من 1966 إلى غاية وفاته، انتقل العميد بين 3 ملاعب، وكانت البداية بالملعب الرملي بمنطقة أم هرير بالقرب من بريد دبي من 1965 إلى 1970 ثم انتقل إلى الملعب الرملي في منطقة عود ميثاء من 1970 إلى 1978 إلى حين تدشين استاد آل مكتوم في 26 مايو 1978.

ومع بداية التسعينيات تم تغيير أرضية استاد آل مكتوم من الترتان إلى العشبية تزامناً مع استضافة النصر للبطولة العربية للأندية في 1991 قبل أن يشهد الملعب إعادة تهيئة واسعة بمناسبة استضافة نهائيات كأس العالم للشباب في 2003 شملت المقر الإداري وغرف تبديل الملابس ومرافق أخرى عدة.

تطوير

وشهد استاد آل مكتوم أكبر عملية تطوير في 2018 بمناسبة استضافته جانباً من منافسات نهائيات كأس أمم آسيا التي احتضنتها الإمارات من 5 إلى 1 فبراير 2019، ليصبح بذلك استاد آل مكتوم في حلته الجديدة تحفة معمارية، حيث تم تجهيزه بأحدث التقنيات وبناؤه وفقاً لمواصفات الملاعب الأوروبية التي تساعد على جذب الجماهير والاستمتاع بمشاهدة المباريات سواء من داخل الملعب أم عبر النقل التلفزيوني.

وإلى جانب تطوير استاد آل مكتوم، وجه المغفور له بإذن الله تعالى الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم بتجديد كامل لمرافق استاد حميد الطاير حتى يكون متناسقاً في شكله الجديد مع الاستاد الرئيسي.

وأصبح استاد حميد الطاير في حلته الجديدة يضم مقر الأكاديمية و6 غرف لتبديل الملابس، وغرفة للمدربين، واستراحة للحكام، وعيادة داخلية وصالة لكبار الزوار مزودة بمصعد كهربائي وصالة تمارين رياضية وغرفة فحص المنشطات، ومكاتب للموظفين، كما تمّ تجديد مدرجات المنصة الرئيسية وتركيب حوالي 1500 كرسي بمنطقة كبار الشخصيات والدرجة الأولى.

وبلغت ميزانية تطوير استاد حميد الطاير في شكله الجديد المميز 21 مليون درهم ليكون ثاني ملاعب كرة القدم في نادي النصر بعد استاد آل مكتوم.

كما تضم قلعة العميد العديد من المنشآت الرياضية الأخرى مثل صالة راشد بن حمدان للألعاب الرياضية وملاعب خارجية للتنس والكرة الطائرة والسلة واليد وغيرها.

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