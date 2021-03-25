اتحاد الكرة يُنظم ورشة عمل لمُقيّمي الحكام

المصدر: دبي - البيان الرياضي

نظمت إدارة الحكام باتحاد الإمارات لكرة القدم أمس ورشة عمل تنشيطية لمُقيّمي الحكام بمشاركة 25 مقيماً بهدف تنشيط وتطوير المعلومات والقدرات ضمن عملية التعليم المستمر لكافة منتسبي سلك التحكيم.

وركزت ورشة العمل على تطوير عمل مُقيّمي الحكام، حيثُ قام المُقيّمون بتقييم طاقم تحكيم المباراة الدولية الودية بين منتخبي الأردن ولبنان التي جرت مساء أمس على ملعب ذياب عوانة بالاتحاد، كتطبيق عملي يهدف إلى قيام كل مُقيّم بتقييم أداء وقرارات طاقم تحكيم المباراة، وبعد نهاية المباراة وانتهاء عملية التقييم، وقام كل مُقيّم بإدخال عملية التقييم على النظام الإلكتروني لاتحاد الكرة (FA-Net) كما هو متبع في المسابقات المحلية، حيثُ يتم مراجعة كل تقييم على حدة، ومناقشة المُقيّم في الحالات التي تحتاج إلى تحسين طريقة تقييمها بشكلٍ صحيح.

وتحرص إدارة الحكام على عقد ورش عمل فنية لمُقيّمي الحكام بصفة مستمرة طوال الموسم الرياضي.

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