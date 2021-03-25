3 مباريات مصيرية في الجولة 18 لـ «الأولى» غداً

المصدر: الفجيرة – محمد فضل

تنطلق في الخامسة و40 دقيقة مساء غدٍ، الجمعة، مباريات الجولة 18 من دوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بثلاث مواجهات مصيرية لفرق الصدارة.

ويحل العروبة «الوصيف»، ضيفاً على التعاون، ويرحل البطائح لملعب الذيد، بذكريات مباراة الدور الأول، فيما يستقبل مصفوت ضيفه دبا الفجيرة، الساعي للتمسك بآمال الصعود، ويحل الإمارات المتصدر على راحة، وربما يفقد صدارته في حال فوز العروبة أو البطائح.

ويدخل العروبة «31 نقطة»، مباراة التعاون «الثامن بـ 18 نقطة»، بشعار لا مجال للتفريط في أي نقطة، ويسعى رجال المدرب التونسي، فتحي العبيدي، المدير الفني للعروبة، إلى استغلال غياب الإمارات، المتصدر، عن المشهد، للانقضاض على الصدارة، خصوصاً أن العروبة يعلم أن البطائح الذي يقاسمه وصافة الترتيب، ينتظر الفرصة أيضاً في مباراته أمام الذيد «الأخير» والعنيد، لاسترداد القمة، التي تخلى عنها قبل 6 جولات.

وفي المباراة الثالثة، يرحل دبا الفجيرة، رابع الترتيب، لملعب مصفوت، من أجل العودة بالنقاط الثلاث، ويمتلك «النواخذة» 25 نقطة، ولن تفيد الفريق أي نتيجة غير الفوز، وذلك لتضييق الفارق بينه وبين ثنائي الوصافة العروبة والبطائح، أما مصفوت، فيخوض المباراة بأعصاب هادئة، بعد ابتعاد الفريق عن صراع الصعود، واحتلاله للمركز التاسع بـ 16 نقطة.

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