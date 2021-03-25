تين كات: هدفي الفوز بالدوري مع الوحدة الموسم المقبل

المصدر: أبوظبي ـ محمد صادق

أكد الهولندي هينك تين كات المدير الفني لفريق الكرة بنادي الوحدة أن طموحه بناء فريق ينافس على جميع البطولات في المستقبل، وهدفه الأساسي والأول حصد لقب دوري الخليج العربي مع «العنابي» في الموسم المقبل، مشيراً إلى أنه عندما ترك الوحدة قبل عامين كان الفريق بصورة جيدة، وهناك أسباب شخصية دفعته لعدم الاستمرار حينها ولكنه ظل على علاقة جيدة وتواصل مع إدارة النادي، وقال: شعرت بسعادة عندما طلب مني النادي العودة مجدداً ولم أمانع، الذي عاد لتولي قيادة الفريق الأول خلفاً للصربي المقال فوك رازوفيتش.

المستقبل

وأضاف تين كات في المؤتمر الصحافي الذي عقد عن بُعد: «عندما تركت النادي قبل عامين كان لدي شعور رائع وبقيت على تواصل مع الجميع، لذلك عندما طلبوا مني العودة لم أمانع».

وأضاف: «هدفي بناء فريق قادر على حصد البطولات في المستقبل ولكن الهدف الأساسي الفوز بلقب الدوري الموسم المقبل، وفي الوقت الحالي أمامنا مباراة الملحق المؤهل لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا ويتوجب علينا العمل للتأهل ثم الذهاب لأبعد نقطة في البطولة القارية».

وأوضح أنه لا يوجد سر في تعاقداته مع الأندية خلال النصف الثاني من الموسم سوى أن هذه الأندية تبحث عن تحسين أوضاعها، ولكنني بقيت مع الجزيرة لمدة 3 سنوات وحققنا بطولتي الدوري والكأس.

وأشار إلى أنه لم يتحدث عن الفرق بين تجربته الأولى مع الوحدة قبل عامين والتجربة الثانية لأنه حضر منذ أسبوع فقط، إلا أنه وجد ترحيباً من الجميع، وقال: «تجربتي الأولى كانت جيدة للغاية وأطمح لتحقيق نتائج إيجابية في الفترة المقبلة، وكما قلت إعداد فريق لحصد البطولات».

إسماعيل مطر

وكشف تين كات عن أنه لم يتفاجأ باستمرار قائد الفريق إسماعيل مطر في الملاعب حتى الآن رغم وصوله لسن الـ37، مؤكداً أنه فوجئ بالأداء الرائع والمستوى المتميز الذي لا يزال يقدمه اللاعب، وذلك نتيجة عمل وتركيز متواصل، ولكنه في الوقت نفسه يشكل تحدياً كبيراً للاعبين الشباب للوصول لمستوى «سمعة»، خصوصاً وأن هناك العديد من المواهب في الوحدة والذين إلى حد ما تباطأ تطورهم، يحتاجون لمزيد من العمل لتطوير مهاراتهم في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن عدم استدعاء مطر للمنتخب الوطني سؤال يجب أن يوجه إلى مدرب «الأبيض»، ولكن من وجهة نظري اللاعب قدم أداء مميزاً للغاية كونه لاعباً استثنائياً ولا أعلم الأسباب الفعلية لعدم استدعائه.

خريبين وبيدرو

وتابع: إن صفقتي عمر خريبين وجواو بيدرو خطوة موفقة من جانب إدارة الوحدة وهما لاعبان جيدان للغاية، وأتمنى أن يخدما منظومة الفريق، موضحاً أن عامل السن ليس الأساس في اختياراته للاعبين رغم إعجابه بالعناصر الشابة ورغبتهم في الحصول على مكان في التشكيلة الأساسية مما يجعل التنافسية كبيرة بين جميع اللاعبين داخل الفريق.

تراجع

وأضاف: لا يحب التحدث كثيراً عن الماضي وإنما النظر للمستقبل، لافتاً إلى أن تراجع نتائج الوحدة الموسم الحالي بسبب تعادل الفريق في عدد كبير من المباريات، خسر بسببها نقاطاً كثيرة، وبطولة الدوري لا تأتي بالفوز فقط على الجزيرة أو فريق كبير وإنما بحصد أكبر عدد من النقاط خاصة في مواجهة الفرق الأقل، مبيناً أن الوحدة لم يكن سيئاً الموسم الحالي ولكن بعض الأخطاء أدت إلى خسارة هذا العدد من النقاط، ونطمح لتحسين الصورة في الفترة القادمة.

رحيل تيغالي

وعلق تين كات على رحيل تيغالي هداف الفريق السابق قائلاً: «رحيل اللاعبين في كرة القدم أمر طبيعي، والأمور تتغير دائماً، تيغالي قدم عملاً رائعاً مع الوحدة ورفع سقف التوقعات لأي مهاجم يحل بديلاً له، ولكنه يجب أن يكون ممتناً للوحدة للوصول إلى ما وصل إليه مثلما النادي ممتن للاعب على تسجيل هذا العدد الكبير من الأهداف في السنوات الماضية، ولكن الأهم عندما تمتلك فريقاً متكاملاً بإمكان المهاجم التسجيل مثل تيغالي، والآن الوحدة لديه ماتافز والموسم المقبل سيكون لدينا خريبين وبيدرو».

الجزيرة البطل

وعن توقعاته لبطل الدوري بالموسم الحالي والذي ينحصر بين بني ياس والجزيرة قال: الجزيرة الأقرب لحصد لقب الدوري لأن بني ياس سيظل عليه مواجهة الوحدة في الجولة الأخيرة، في إشارة إلى صعوبة المواجهة أمام «السماوي».

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