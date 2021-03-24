عبد السلام جمعة: علامة استفهام على عدم استدعاء إسماعيل مطر للمنتخب

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

‏أبدى عبد السلام جمعة المشرف العام على الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة استغرابه من عدم استدعاء نجم وقائد العنابي إسماعيل مطر لصفوف المنتخب الوطني الذي يخوض معسكراً في دبي، في ظل خبرته الكبيرة وتميزه وعطائه الدائمين، مؤكداً أن عدم استدعاء اللاعب رغم تألقه الموسم الحالي يشكل علامة استفهام حول القرار لعدم وجود أي تفسير فَني، متمنياً ألا يكون القرار إدارياً.

‏ وشدد جمعة على أن المرحلة المقبلة تعتبر مهمة للغاية للمنتخب الوطني وأن الجميع سيدعم الأبيض الإماراتي في مهمته، متمنياً كل التوفيق للمنتخب الوطني خلال المرحلة المقبلة.

‏كما أكد في تصريحات نشرها الموقع الرسمي لنادي الوحدة أهمية المرحلة المقبلة والاستعداد بصورة جيدة لمباراة الملحق المؤهلة لدور المجموعات بدوري أبطال آسيا حيث أعرب عن تمنياته بالتوفيق في المباراة التي ستجمع الوحدة بفريق الزوراء العراقي، المقررة يوم 7 أبريل المقبل بالعاصمة أبوظبي، مشيراً إلى أن الزوراء، من الفرق التي تُقدم أداءً جيداً مما يعكس أهمية التركيز على المرحلة المقبلة، حيث لا تعترف كرة القدم بأية ضمانات بل إن العطاء في أرضية الملعب هو الفاصل.

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