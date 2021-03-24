سعيد القاسمي يشيد بخطوة سحب شكوى كلباء ضد الملا

المصدر: متابعة - محمد فضل

أشاد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، رئيس نادي اتحاد كلباء، بالقرار الذي اتخذه علي كانو اللواتي، رئيس شركة اتحاد كلباء لكرة القدم، وبتأييد أعضاء الشركة، بشأن سحب الشكوى المقدمة من قبل النادي بخصوص مباراة النصر واتحاد كلباء، والمرفوعة ضد الحكم يحيى الملا.

وأشار سعيد القاسمي إلى أن الهدف الأساسي من وجود المنشآت الرياضية هو تعزيز القيم والأخلاق الرياضية وأن مثل هذه القرارات التي تراعي المصلحة العامة هي محل ثناء وتقدير، متمنيا أن يواصل اللوغاني وفريق عمله الجهد المتميز والعمل الدؤوب والروح الإيجابية التي نحصد ثمارها هذا الموسم لأجل الهدف الأسمى، وهو الارتقاء بالمنظومة الرياضية في الدولة.

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