تدريبات «الأب» سر تألق «الابن» مع الظفرة

المصدر: (أبوظبي - أحمد عيسى)

ساهمت تدريبات والد لاعب الظفرة خالد علي الدرمكي، في تألق ابنه مع فريقه في الموسم الحالي الذي قدم فيه مستويات لافتة رغم معاناته من الإصابة في بداية الموسم والتي أبعدت عنه عدداً من المباريات التنافسية.

وعلى الرغم من تراجع نتائج الظفرة في النصف الثاني من الدوري، إلا أن خالد الدرمكي «29 عاماً» ظل يتألق من مواجهة إلى أخرى، وأثبت فعلياً أنه «جوكر» الفريق بعد أن شارك في 4 خانات، الظهير الأيمن، متوسط الدفاع، الظهير الأيسر، الارتكاز، ومن دون أن يتأثر مستواه بتغيير وظائف اللعب، إذ أجاد في جميع المهام وحافظ على مقعده أساسياً في التشكيلة في فترتي الصربي الكسندر المدرب السابق والسوري محمد قويض المدرب الحالي.

ولعب والد خالد الدرمكي دوراً كبيراً في مستوى ابنه الحالي، بعد أن وقف بجانبه قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الحالي، وشارك معه في تدريبات خاصة لتشجيعه على بذل أقصى جهد، وحتى يكون جاهزاً عند انطلاق الموسم في ذلك الوقت، مع إشرافه على تدريباته بشكل مباشر وتقديم الدعم له، الشيء الذي رفع من معنويات جوكر الظفرة، وانعكس إيجاباً على مردوده في الموسم الحالي الذي يعد واحداً من أفضل مواسمه مع فرسان الظفرة، بعد مشاركته في 16 مباراة بالدوري، فيما كان غيابه عن 6 مواجهات بسبب الإصابة.

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