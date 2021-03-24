«الانضباط» تحفظ شكوى كلباء وتلفت نظر الفجيرة

المصدر: (دبي - البيان الرياضي)

قررت لجنة الانضباط باتحاد الإمارات لكرة القدم، اليوم، حفظ شكوى اتحاد كلباء ضد حكم مباراته مع النصر في مسابقة دوري الخليج العربي، كما اطلعت اللجنة على تقرير مراقب مباراة الفجيرة والجزيرة في مسابقة دوري الخليج العربي تحت 21 عاماً، حيث قررت توجيه عقوبة «لفت النظر» لنادي الفجيرة، لعدم وجود طبيب على دكة البدلاء.

وكانت شركة كرة القدم بنادي اتحاد كلباء قد سحبت الشكوى التي تقدمت بها قبل أيام للجنة الانضباط ضد الحكم يحيى الملا الذي أدار مباراته أمام النصر ضمن الجولة 21 من دوري الخليج العربي. وقررت الشركة برئاسة علي كانو عدم تصعيد الأمور، وذلك حفاظاً على المصلحة العامة لكرة الإمارات.

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