مهدي علي.. 26 نقطة مع شباب الأهلي

المصدر: أبوظبي - أحمد عيسى

قاد مهدي علي مدرب شباب الأهلي فريقه إلى انتصار جديد في بطولة دوري الخليج العربي على حساب الظفرة في الجولة 22 من المنافسة، بنتيجة 2 - 1، ليجمع 26 نقطة منذ توليه المهمة بداية من الجولة العاشرة خلفاً للإسباني زاراغوسا محققاً العديد من النتائج الإيجابية التي رفعت من أسهمه وسط جماهير النادي.

ولم تكن بداية المهندس مع فرقة فرسان دبي إيجابية في الجولة العاشرة التي خسر نتيجتها لمصلحة الفجيرة 2 - 3 لكن بعدها لم يعرف الفريق الخسارة، لتكون محصلة قيادته لشباب الأهلي في 13 جولة حتى الآن، خسارة واحدة، و7 انتصارات و5 تعادلات، محرزاً 26 من مجموع 39 نقطة، فيما حقق سلفه 14 نقطة في 9 مباريات، ليحصل الفريق حتى الآن على 40 نقطة ضمن أندية المقدمة في جدول الترتيب.

ويحسب للمدرب مهدي علي عدم خسارة شباب الأهلي في 12 مباراة متتالية بالدوري تحت قيادته، و19 مباراة في جميع المنافسات، بجانب بصمته الواضحة في تطوير مستوى الفريق وتجهيز مجموعة كبيرة من اللاعبين بإتاحة فرصة المشاركة لأكبر عدد منهم في مختلف المباريات.

تميز

وخلال مباراة الظفرة عكس شباب الأهلي تميزه من خلال تحقيق أعلى نسبة استحواذ في الدوري، والتي بلغت 79.1%، ما أكد سيطرته على مجريات اللقاء وتحكم لاعبيه في الكرة، فيما بلغ عدد التمريرات التي قام بها الفريق 704 تمريرات مقابل 178 فقط للظفرة، بدقة وصلت إلى 88%، مع نجاحه أيضاً في كسب النقاط الثلاث التي حافظت على آمال الفريق في المنافسة على المركز الثالث بأقل تقدير، على الرغم من أن الأداء بشكل عام كان أقل من المواجهات السابقة نتيجة الطريقة الدفاعية التي اعتمد عليها الظفرة، وهو ما اعترف به مهدي على عقب نهاية اللقاء عندما أكد أن فريقه حضر إلى ملعب مضيفه من أجل الفوز بنقاط المباراة، وقال: حققنا المهم وهو الفوز الذي كنا نبحث عنه.

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