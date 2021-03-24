88 % من جمهور العـين يرفضون التمديد لبيدرو

المصدر: العين - طلحة عبدالله

تبدو حظوظ المدرب البرتغالي بيدرو إيمانويل، المدير الفني للعين، ضئيلة في الاستمرار بقيادة الجهاز الفني بعد انتهاء مدة عقده بنهاية الموسم، بعد التراجع الكبير للعين على مستوى الأداء والنتائج، إذ خرج العين من جميع البطولات المحلية والآسيوية هذا الموسم، كما خسر بنتائج كبيرة في عدد من المباريات لأول مرة في تاريخه.

رفض

رفضت جماهير العين بنسبة كبيرة تمديد عقد إيمانويل، الذي ينتهي تعاقده مع نهاية الموسم، وذلك في تصويت أجراه حساب إحصائيات عيناوية على تويتر هذا الشهر وبلغ عدد المصوتين 494، رفض منهم 88.1% التمديد مقابل 11.9% وافقوا على بقائه، وبرر معظم الرافضين لاستمرار المدرب البرتغالي رفضهم بالتراجع الكبير للعين على مستوى الأداء والنتائج ما قاد لخروج الفريق من جميع البطولات، فيما اعتبر االموافقون على التمديد أن المدرب لا يتحمل مسؤولية ما حدث، لافتين إلى أن الظروف المعقدة التي تعرض لها العين والمتمثلة في غياب عدد كبير من عناصره الأساسية في معظم فترات الموسم، وسلبية مردود الأجانب والمقيمين هي السبب في الإخفاقات.

قراءة الملعب

تؤكد الإحصائيات أن قراءة إيمانويل، الميدانية لمجريات وتحولات المباريات التي خاضها الفريق البنفسجي هي الأسوأ، حيث فشل في المحافظة على تقدمه في عدد من المباريات، إذ لم يحافظ العين على تفوقه في 6 مباريات مهمة تقدم فيها على منافسه وأدرك الأخير التعادل أو خرج فائزاً بنهاية المباراة، كما حدث أمام كل من شباب الأهلي، واتحاد كلباء والجزيرة وخورفكان والوصل، فيما خسر بنتيجة 1 ـ 2 أمام بني ياس في الجولة 21.

الأسوأ

من بين أربعة مدربين قادوا العين في فترات مختلفة خلال عهد الاحتراف يعتبر ايمانويل هو الأسوأ حسب الأرقام والإحصائيات، فيما يتقدم المدرب الروماني كوزمين أولاريو، القائمة بنسبة نقاط بلغت 81.25 % بقيادته للعين في 78 مباراة، خلال موسمين، يليه الكرواتي زوران ماميتش والذي قاد الفريق لمدة موسمين أيضاً بـ77.27 % من 89 مباراة، ومواطنه الكرواتي زلاتكو داليتش 73.87%، والذي أشرف على قيادة العين في 137 مباراة خلال موسمين، فيما بلغت نسبة نقاط ايمانويل 61.33% بعد 44 مباراة قاد فيها العين منذ التعاقد معه في يناير من العام الماضي.

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