كلباء «ملك» ديربيات الساحل الشرقي

المصدر: ( كلباء – محمد فضل)

بسط لاعبو كلباء سيطرتهم على مباريات ديربيات الساحل الشرقي تحديداً، والتي جمعتهم بفرق الفجيرة وخورفكان، وتمكن النمور من الحصول على العلامة الكاملة خلال المباريات الأربع التي جمعتهما الذئاب والنسور، بعد تحقيق نتيجة الفوز ذهاباً وإياباً، دون تعرضهم لأي هزيمة أو حتى تعادل.

ليؤكد لاعبي النمور، علو كعبهم، وذلك بنيلهم لـ 12 نقطة كاملة، كان آخرها مباراة الجولة ٢٢، خلال مواجهة خورفكان، الذي كان في طريقه لكسر عقدة النمور، لو حافظ على هدفه الذي أحرزه البرازيلي دودو مع نهاية الشوط الأول، لكن خبرة النمور رفعت رصيد الفريق إلى 32 نقطة، وهو «رقم تصاعدي»، ربما يتحقق لأول مرة خلال عصر الاحتراف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز