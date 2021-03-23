"رابطة المحترفين" تعلن مواعيد الجولات المتبقية من دوري الخليج العربي

المصدر: وام

أعلنت رابطة المحترفين الإماراتية عن تواريخ الجولات المتبقية من دوري الخليج العربي، حيث تقام مباريات الجولة 23 يومي 2 و3 أبريل المقبل، فيما ستكون الجولة 24 بتاريخ 3 مايو القادم، تليها الجولة 25 في الـ 7 من الشهرذاته ، ويختتم دوري الخليج العربي بإقامة الجولة 26 والأخيرة في 11 مايو.

وأكدت الرابطة في بيانها الصادر اليوم أنه سيتم تحديد ما إذا كانت ستقام الجولات الثلاث الأخيرة على يوم واحد أو يومين حسب جدول الترتيب، لتحقيق مبدأ العدالة بين الأندية المتنافسة سواء على اللقب أو عدم الهبوط.

ويأتي ذلك على ضوء إعلان الاتحاد الآسيوي لجدول مباريات دوري أبطال آسيا وتعديل مباريات الدور التمهيدي للأندية الإماراتية، وتماشيا مع مبادرات الرابطة لدعم الأندية في المشاركات الخارجية والتي تم إعلانها في بداية الموسم الجاري، وتنفيذا لمتطلبات الأندية.

من جانب آخر، تقرر تعديل موعد نهائي كأس الخليج العربي الذي سيجمع فريقي شباب الأهلي والنصر ليقام في 7:05 مساء يوم الـ 9 من أبريل المقبل على استاد نادي الشارقة بدلا من الموعد السابق والذي كان محددا له مساء الـ 6 من أبريل.

جاء ذلك خلال اجتماع اللجنة الفنية لرابطة المحترفين الإماراتية الذي عقد مساء أمس عبر تقنية الاتصال المرئي، برئاسة حسن طالب المري عضو مجلس إدارة الرابطة، رئيس اللجنة الفنية، وبحضور طارق علي الشبيبي عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة ، وباقي الأعضاء اللجنة، وبعد التنسيق والتشاور مع القنوات المالكة للحقوق.

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