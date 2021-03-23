«الأبيض» يشارك في كأس العرب ومارفيك يضم «بيليه» والغساني

المصدر: دبي – العوضي النمر

يبدأ منتخبنا الوطني الأول لكرة القدم اليوم معسكره في دبي ويستمر حتى 29 الجاري، ضمن استعداداته للتصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام بنظام التجمع بالدولة في شهر يونيو المقبل، وتقرر مشاركة المنتخب في بطولة كأس العرب للمنتخبات، في قطر خلال الفترة من 1 - 18 ديسمبر المقبل، ويشارك فيها 16 منتخباً، وسيتم تقسيم المنتخبات على 4 مجموعات، وتبلغ جائزة البطل 5 ملايين دولار، والوصيف 3 ملايين.‎

وقرر فان مارفيك، المدير الفني لـ«الأبيض»، ضم كل من محمد جمعة «بيليه»، ويحيي الغساني لاعبي شباب الأهلي، إلى معسكر دبي فيما استبعد الثلاثي عادل الحوسني، وعلي صالح، وسهيل النوبي للإصابة، وسيتم اليوم تحديد موقف خليفة الحمادي بعد إصابته في مباراة فريقه أمام الوحدة، وبهذه التعديلات أصبحت قائمة «الأبيض» تضم 28 لاعباً.

ويؤدي منتخبنا تدريباته اليومية في الملعب الفرعي بنادي الوصل استعداداً لمواجهة نظيره الهندي في 29 الجاري باستاد زعبيل، في تجربة يسعى خلالها الجهاز الفني للوقوف على الجاهزية الفنية والبدنية للاعبين.

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