نجوم العميد تأفل أمام صحوة الذئاب

المصدر: الفجيرة - محمد فضل

قدم النصر المباراة الأسوأ له في الآونة الأخيرة أمام ذئاب الفجيرة ولم تظهر كتيبة العميد بقيادة المدرب الأرجنتيني رامون دياز بذات المستوى الذي كان يميز نجوم النصر خلال المباريات السابقة، بعد أن تعددت أخطاء لاعبي النصر في الاستلام والتمرير إلى جانب غياب الفرص الحقيقية التي كان يصنعها الفريق أمام مرمى الخصم وتحويلها إلى أهداف.

وغابت فاعلية نجوم الفريق بشكل ملحوظ بعد تراجع مستوى ضياء سبع وزميله الجزائري مهدي عبيد فضلاً عن توهان الثنائي سبستيان تيغالي، ومنديز في الخط الأمامي لتجعل هذه الوضعية فريق العميد في جزيرة شبه معزولة، ليظهر بشكل باهت وبأداء متراجع ليعود من الساحل الشرقي بهزيمة مريرة بهدفين دون رد وهو الفوز الأول للذئاب على النصر في عصر الاحتراف.

وإن كان لاعبو النصر لم يظهروا بأدائهم المعروف، إلا أن الفجيرة قدم أفضل مبارياته في الفترة الأخيرة على الإطلاق، وكان واضحاً صحوة لاعبي الفريق وترابط الخطوط على الرغم من غياب أبرز لاعبي الفريق في الخط الأمامي بعد افتقادهم للسويدي صاموئيل هداف الفريق إلى جانب لاعب الوسط خليل خميس بسبب الإصابة، لكن ما قام به الظهير الأيسر عبد الله ناصر ورفاقه طغى على الغيابات لينجح الذئاب في خطف ثلاث نقاط مهمة ستبعده خطوة مؤقتة من معمعة الهبوط.

انتقال

على جانب آخر متصل بلقاء النصر والفجيرة، وفي شأن ظهير الفجيرة عبد الله ناصر، فقد ربطت قنوات رياضية تلفزيونية قرب انتقاله لصفوف النصر خلال الموسم الكروي المقبل، وينتظر إعلان الصفقة رسمياً مع نهاية مباريات الموسم الكروي الحالي في مايو المقبل، وإذا صحت هذه المعلومات فإن انتقال ناصر يعد مكسباً حقيقياً للنصر خصوصاً من الجهة اليسرى.

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