العنابي.. أول فوز على فرق المقدمة

المصدر: أبوظبي - محمد صادق

جاء فوز الوحدة على الجزيرة بهدفين نظيفين في ديربي العاصمة، مساء أول من أمس، ليهدي العنابي أول فوز له الموسم الحالي، على أحد فرق المراكز الستة الأولى في جدول دوري الخليج العربي، والتي تسبقه في الترتيب، وليزيح الجزيرة من صدارة المسابقة، التي تربع على قمتها لأسابيع عدة، ليحصد بني ياس الصدارة منفرداً، لأول مرة في تاريخه، قبل 4 جولات من نهاية الدوري.

وقدم الوحدة في الديربي، وجهاً مغايراً عما ظهر عليه الفريق طوال الموسم، ومن قبله في مباراة الظفرة، تحت قيادة مدربه المؤقت الفرنسي غريغوري دوفرينيس، مدرب فريق 21 سنة بقلعة العنابي، الذي نجح في تغيير صورة الفريق، وإعادة جزء من هويته، إضافة إلى الدفع بعناصر جديدة، مثل المدافع التونسي المقيم علاء زهير، وتوظيف عناصر أخرى في مراكز جديدة، بالاعتماد على خليل إبراهيم في مركز الظهير الأيمن، والذي ظهر كواحد من أفضل لاعبي القمة.

وأبدى غريغوري سعادته عقب المباراة، لعدة أسباب، أهمها نتيجة الفوز في الديربي، والتي تعد في غاية الأهمية بالنسبة للفريق، إضافة إلى سعادته بتنفيذ اللاعبين للتعليمات الفنية، واحترام خطة وطريقة اللعب، ما ساهم في فرض الفريق تفوقه خلال المباراة.

وقال إن الوحدة قدم مباراة تكتيكية على أعلى مستوى، واللاعبون أظهروا حس المسؤولية في الملعب بشكل كبير، وقدموا مردوداً قوياً على مدار شوطي اللقاء.

وأشاد غريغوري، بشكل خاص، بالثنائي إسماعيل مطر وعمر خريبين، لتنفيذ مهام فنية خاصة داخل أرض الملعب، موضحاً: «أشكر الثنائي مطر وخريبين، لأنهما تحملا مسؤولية إغلاق الملعب أمام ثنائي وسط الجزيرة، عبد الله رمضان وسيريرو، وحدّا من قوة وسط الجزيرة، وأكمل بقية اللاعبين المهمة بنجاح، كما قدم مطر نموذجاً لقائد الفريق في أرض الملعب».

من جهته، قال الهولندي مارسيل كايزر مدرب الجزيرة: «كنا نعلم أننا سنخوض مواجهة صعبة أمام الوحدة، خاصة أن حال الديربيات دائماً ما يشهد صعوبة كبيرة».

وأضاف: «لم نقدم أفضل مستوى للفريق، وعجزنا عن فرض أسلوبنا بالاستحواذ على الكرة والتمرير، ولم نخلق الفرص الكافية للتسجيل، ما حد كثيراً من خطورتنا».

وتابع: «كانت لدينا رغبة كبيرة في الفوز، ولكن لم ننجح في تحقيق ذلك، وأخبرت اللاعبين عقب المباراة بسعادتي، رغم الخسارة، باندفاعهم وسرعتهم في الشوط الثاني، من أجل تعديل النتيجة، وفي نهاية المباراة، خسرنا ثلاث نقاط مهمة»، مشيراً إلى أنه سيبدأ في التفكير في المباراة القادمة، بعد عودة اللاعبين الدوليين من المنتخب الوطني.

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