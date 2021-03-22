5 نقاط في 9 مباريات تعمق جراح عجمان

المصدر: عجمان - ياسر قاسم

ازداد الموقف تعقيداً في عجمان بعد الخسارة رقم 15 للفريق في دوري الخليج العربي والسادسة في الدور الثاني ليحصد الفريق 5 نقاط فقط من 9 مباريات خاضها في الدور الثاني، ولم يفز إلا في مباراة واحدة على الظفرة وتعادل مرتين في هذا الدور أمام الوحدة وشباب الأهلي وجاءت خسائره الست أمام كل من اتحاد كلباء وحتا والنصر وبني ياس والوصل ثم العين في الجولة 22.

وضاعف من هذه النتائج السلبية فوز المنافس المباشر على البقاء «الفجيرة» على النصر لتتحول آمال الفريق إلى البقاء على نتائج الآخرين قبل نتائجه في الـ4 جولات المتبقية للمسابقة.

ظلال

وألقت الخسارة من العين بظلالها على المدير الفني للفريق، أيمن الرمادي بعد المباراة حيث اكتفى بتصريحات مختصرة برر فيها الخسارة للضغوط التي يواجهها اللاعبون من المباريات المتلاحقة واصفاً ما حدث في الدور الثاني بأنه نتاج لضغوط الجدول، وقال الرمادي إن الخيار الوحيد المتاح هو بذل جهود مضاعفة وتحدي الظروف الصعبة في الـ4 مباريات المقبلة، فلا مجال غير الفوز وإن كانت المهمة صعبة.

وتبقت 4 مباريات نصفها خارج ملعبه أمام خورفكان والفجيرة ونصفها في ملعبه أمام الجزيرة والشارقة، ويحاول عجمان على أقل تقدير اللحاق بالفجيرة قبل مواجهة الفريقين في الجولة الأخيرة.

العين سعيد بالشباب

وعلى عكس الرمادي، كان البرتغالي بيدرو إيمانويل المدير الفني لفريق العين سعيداً بما أنجزه فريقه بوصوله للنقطة 37، وتجسدت سعادة إيمانويل في كون الفريق حقق الفوز خارج ملعبه رغم مشاركة عدد كبير من اللاعبين الشباب تحت 20 سنة، ووصف إيمانويل مواجهة عجمان الصعبة، مشيراً إلى أن موقف عجمان قبل المباراة زاد من صعوبة المهمة، وقال إنه حرص على اللعب بتوازن بعد الهدف الأول ونجح في تأمين النتيجة بالهدف الثاني، وأوضح مدرب العين أنه دفع بـ6 لاعبين شباب بقيادة صاحب الهدف الأول محمد عباس، وكانوا جميعاً على قدر الثقة بهم.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز