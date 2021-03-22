«السماوي».. حصاد تاريخي في المحترفين

المصدر: أبوظبي – محمد صادق

واصل بني ياس تحطيم أرقامه بامتياز في دوري الخليج العربي الموسم الحالي بعد فوزه على حتا، مساء أول من أمس، بهدف نظيف سجله الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز في واحد من أفضل مواسم «السماوي» في دوري المحترفين على الإطلاق. وأثبت بني ياس أنه منافس قوي على درع دوري الخليج العربي هذا الموسم بعدما نال الصدارة عقب الفوز على حتا، وذلك لأول مرة في تاريخه قبل 4 جولات من نهاية المسابقة، وذلك قبل مواجهة منافسه الجزيرة أمام الوحدة في ختام مباريات الجولة 22.

وجاء الفوز على حتا ليهدي «السماوي» حصاداً تاريخياً على مستوى النقاط طوال مشاركاته في دوري المحترفين بعد أن وصل الفريق إلى 48 نقطة، تعد أفضل معدل من النقاط يحصل عليها بني ياس في عصر الاحتراف، إذ كان أكبر معدل من النقاط يحصده الفريق في موسم 2013 - 2012 بـ 47 نقطة، وهو الموسم الذي أنهى فيه الدوري في المركز الرابع.

سلسلة

ولم تقف أرقام بني ياس الموسم الحالي عند أكبر معدل من النقاط بل نجح الفريق في تحقيق أطول سلسلة متتالية في عدم الخسارة في مباريات الدوري بـ 8 مباريات على التوالي، إضافة إلى معادلة أفضل سلسلة من الانتصارات المتتالية، حيث كانت أفضل سلسلة من عدم الخسارة لبني ياس في موسم 2019 - 2018 بـ 7 مباريات من الجولة العاشرة وحتى الجولة السادسة عشرة، كما نجح الفريق في معادلة أطول سلسلة من عدد الانتصارات المتتالية بـ 5 انتصارات وهي التي حققها بني ياس مرتين في موسمي 2011-2010 و2019-2018.

ويمتلك بني ياس أقوى دفاع الموسم الحالي بين فرق الدوري، إذ استقبلت شباكه 20 هدفاً فقط، ليصبح الفريق الأكثر تحقيقاً للشباك النظيفة هذا الموسم في 9 مباريات، إضافة إلى كونه ثالث أفضل هجوم في الدوري بـ 43 هدفاً.

عودة قوية

كما يعد بني ياس أكثر أندية الدوري هذا الموسم تحقيقاً للنقاط بعد التأخر في النتيجة بـ 13 نقطة، حيث تمكن السماوي من تحويل تأخره إلى انتصار «ريمونتادا» في 4 مباريات وواحدة إلى تعادل أمام الجزيرة، بجانب كونه أكثر الفرق تسديداً على المرمى بـ 125 تسديدة، وأكثر الفرق تسجيلاً لأهداف بالرأس، وأقل الفرق ارتكاباً لركلات الجزاء بعد أن احتسبت عليه 3 ركلات جزاء فقط طوال 22 مباراة.

صنع الفارق

وأبدى الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، والذي نجح في صنع الفارق مع السماوي على المستوى الفني، سعادته بالفوز على حتا، مهنئاً لاعبيه على الانتصار خصوصاً وأنه جاء قبل فترة توقف الدوري والفريق يمر بحالة جيدة للغاية.

وقال: «حققنا فوزاً مهماً للغاية وثلاث نقاط لها تأثير كبير في مشوار بني ياس في الصراع على لقب الدوري، أبارك للاعبين على النتائج الإيجابية ونتطلع إلى مواصلة الانتصارات بعد انتهاء التوقف الدولي».

واعترف إيسايلا بأن الإجهاد نتيجة توالي المباريات وراء تراجع الفريق في الشوط الثاني أمام حتا، مشيراً إلى أن الجهاز الفني سيمنح اللاعبين راحة لمدة 3 أيام من أجل التقاط الأنفاس قبل العودة مجدداً للتدريبات.

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