مارفيك يستبعد 4 لاعبين من تشكيل «الأبيض»

المصدر: (دبي - العوضي النمر)

يعلن فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم، اليوم القائمة النهائية لـ «الأبيض»، وستضم 25 لاعباً ينتظمون في معسكر دبي، الذي يبدأ غداً، وحتى 29 الجاري، استعداداً لاستكمال مباريات المجموعة السابعة للتصفيات المؤهلة إلى كأس العالم 2022، وكأس آسيا 2023، التي تستضيفها الدولة بنظام التجمع، يونيو المقبل. ومن المتوقع أن يخرج من التشكيلة الموسعة، التي أعلنها المدرب أول من أمس، 4 لاعبين، هم عادل الحوسني «الشارقة»، ومحمد الشامسي «الوحدة»، وسهيل النوبي «بني ياس»، وخليفىة الحمادي « الجزيرة»، وتعرض كلاً من النوبي والحمادي للإصابة في مباراة فريقيهما امام حتا والوحدة بالجولة 22 للدوري.

ويختتم «الأبيض» معسكره، بلقاء نظيره المنتخب الهندي يوم 29 مارس في استاد زعبيل، وهي المباراة الودية الوحيدة خلال تجمع دبي.

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