الديربي «عنابي» والجزيرة يفرط في الصدارة

المصدر: متابعة: ياسر قاسم، محمد فضل، محمد صادق

حسم الوحدة ديربي العاصمة لصالحه بفوزه على الجزيرة بهدفين مقابل لا شيء في المباراة التي جرت بينهما أمس باستاد آل نهيان، في ختام الجولة 22 من دوري الخليج العربي لكرة القدم، وحرم الجزيرة من فرصة استعادة صدارة الدوري، مقدماً أغلى هدية لبني ياس الذي انفرد بالقمة برصيد 48 نقطة، فيما تراجع الجزيرة ثانياً وتجمد رصيده عند 47 نقطة ،وهي الخسارة الثالثة لـ «فخر أبوظبي» في الموسم، سجل هدفي «العنابي»، السلوفيني تيم ماتافز وإسماعيل مطر في الدقيقتين 52 و 76،وأشهر الحكم البطاقة الحمراء في وجه خليل إبراهيم لاعب الوحدة في الوقت المحتسب بدل من الضائع لحصوله على الإنذار الثاني.

وبهذه النتيجة وصل الوحدة إلى 35 نقطة متقدماً إلى المركز السابع.

وعمّق العين جراح مضيفه عجمان، وفاز عليه بهدفين دون رد، باستاد راشد بن سعيد، ودفعه إلى دائرة الخطر، وسجل هدفي العين، محمد عباس ولابا كودجو في الدقيقتين 15 و85، وشهدت المباراة تبديلاً اضطرارياً للعين، بعد مرور دقيقتين من انطلاق المباراة، لإصابة سانتوس، وحل مكانه عمر ياسين.، وبفوزه وصل العين للنقطة 37، فيما بقي عجمان عند 11 نقطة.

وأنعش الفجيرة آماله في البقاء، بفوزه المستحق على ضيفه النصر بهدفين دون رد، وهو الفوز الأول لـ «الذئاب» على «العميد» في عصر الاحتراف، سجل الهدفين كل من محمد مصطفى والبرازيلي دوغلاس كونتينو، في الدقيقتين 13، 50، ورفع الفجيرة رصيده إلى 14 نقطة، فيما تجمد «العميد» عند 39 نقطة.

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