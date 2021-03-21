الوحدة يحرم الجزيرة من الصدارة ويقدم أغلى هدية لبني ياس

المصدر: ابوظبي - محمد صادق - تصوير - احمد بدوان

حسم الوحدة ديربي العاصمة أبوظبي لصالحه بفوزه على الجزيرة بهدفين مقابل لا شيء، في المباراة التي جرت مساء اليوم، على أرضية استاد آل نهيان، في ختام الجولة 22 من دوري الخليج العربي، ليحرم الوحدة، الجزيرة من استعادة صدارة الدوري، ويقدم أغلى هدية لبني ياس الذي انفرد بصدارة جدول الترتيب.

وتوقف رصيد الجزيرة عند 47 نقطة متأخراً بفارق نقطة واحدة عن بني ياس الذي خطف الصدارة في الجولة الحالية وقبل 4 جولات من نهاية الدوري، ليتلقى "فخر أبوظبي" الخسارة الثالثة له هذا الموسم، بينما رفع الوحدة رصيده إلى 35 نقطة متقدماً إلى المركز السابع.

ونجح الفرنسي غريغوري دوفرينيس مدرب فريق 21 سنة بالوحدة والذي قاد الفريق الأول مؤقتاً عقب الإطاحة برازوفيتش في قيادة الفريق لتحقيق انتصارين متتاليين، والفوز لأول مرة على أحد فرق المقدمة هذا الموسم.

وقدم الوحدة أداء جيداً في ظل خوضه اللقاء من دون ضغوطات مقارنة بالجزيرة الذي لم يقدم مستواه المعهود، إذ بدا الوحدة الطرف الأفضل أغلب فترات المباراة والأكثر تهديداً لمرمى الضيوف.

انتهى الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين، حيث لم يستغل الوحدة الفرص العديدة التي أتيحت له للتسجيل، فيما لم يظهر الجزيرة على المستوى الهجومي بالشكل المطلوب باستثناء رأسية من المغربي محمد ربيع أبعدها الحارس محمد الشامسي ببراعة.

وفي الشوط الثاني نجح الوحدة في ترجمة أفضليته بعدما تقدم بالهدف الأول في الدقيقة 52 عن طريق مهاجمه السلوفيني تيم ماتافز الذي تسلم تمريرة من مبوكو وأرسل صاروخية سكنت شباك الحارس علي خصيف.

وغابت ردة الفعل القوية من جانب لاعبي الجزيرة وسط تفوق تام لأصحاب الأرض الذين شكلوا خطورة واضحة على مرمى علي خصيف إلى أن نجح قائد العنابي إسماعيل مطر في إحراز الهدف الثاني في الدقيقة 76.

وعجز الجزيرة عن العودة في ظل التأمين الدفاعي الجيد من جانب لاعبي الوحدة، وافتقاد مهاجمي الجزيرة للفاعلية المطلوبة.

وأشهر حكم المباراة البطاقة الحمراء في وجه خليل إبراهيم لاعب الوحدة في الوقت المحتسب بدل من الضائع لحصوله على الإنذار الثاني قبل أن يطلق صافرة النهاية معلناً فوز الوحدة.

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