الفجيرة ينعش آماله بثنائية النصر

المصدر: الفجيرة - محمد فضل - تصوير - زيشان احمد

أنعش الفجيرة اليوم آماله في البقاء بدوري المحترفين لكرة القدم بفوزه المستحق على ضيفه النصر بهدفين دون رد وهو الفوز الأول لـ «الذئاب» على «العميد» في عصر الاحتراف، سجل هدفي الفجيرة كل من محمد مصطفى والبرازيلي دوغلاس كونتينو في الدقيقتين 13، 50، ورفع رصيده إلى 14 نقطة متقدماً خطوة مهمة نحو البقاء مع فرق دوري الخليج العربي، فيما تجمد «العميد» عند 39 نقطة، وبهذه النتيجة استعاد الفجيرة نغمة الانتصارات بعد 6 جولات من فوزه الأخير على الظفرة برباعية في الجولة 16.

هدف مبكر

ولم ينتظر الفجيرة سوى 13 دقيقة فقط لهز شباك النصر، وتمكن المدافع العراقي محمد مصطفى من وضع فريقه في المقدمة مستفيداً من الركنية التي لعبها فراس بالعربي وسط الدفاع ليحولها محمد مصطفى برأسه هدف أول للذئاب سيضع العميد تحت الضغط.

وبعد الهدف استشعر النصر بالخطر ونظم عدة هجمات لإدراك التعادل، لكن تراجع معظم لاعبي الفجيرة للحفاظ على تقدم الفريق حال دون تحقيق لاعبي النصر هدفهم لينتهي الشوط الأول بتقدم الفجيرة.

وواصل الفجيرة صحوته بالشوط الثاني وتمكن من إضافة هدف ثانٍ عبر البرازيلي كونتينهو الذي استغل تمريرة الظهير الأيسر عبد الله ناصر التي تخطت الدفاع والحارس ليترجمها اللاعب هدفاً في المرمى الخالي في الدقيقة 50.

وضرب النصر حصاراً محكماً بغية تسجيل هدف التقليص، لكن معظم تحركات لاعبيه خصوصاً الثنائي تيغالي ومنديز تكسرت عند حائط الدفاع الفجراوي لينتهي اللقاء بفوز الفجيرة بهدفين دون رد.

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