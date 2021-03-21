العين يدفع عجمان للمركز قبل الأخير

المصدر: عجمان - ياسر قاسم - تصوير - غلام كاركر

عمق العين من جراح مضيفه عجمان وفاز عليه بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بإستاد راشد بن سعيد ضمن الجولة 22 لدوري الخليج العربي ليصل العين للنقطة 37 فيما بقي عجمان في 11 نقطة وتراجع للمركز قبل الأخير، وجاء هدفا الفوز العيناوي على مدار الشوطين عبر محمد عباس ولابا كودجو.

بادر العين بالهجوم من أول دقيقة واضطر لإجراء تبديل اضطراري بعد مرور دقيقتين بعد أن أصيب جوناتاس سانتوس وحل مكانه عمر ياسين، وواصل العين فرض سيطرته وضاعت فرصة من تسديدة يحيى نادر المرتدة من القائم حتى نجح في تسجيل هدف السبق "ق 15" عبر محمد عباس مستغلاً خطأ المدافع عبد الله صالح وسدد في سقف المرمى، وكثرت الأخطاء من دفاع عجمان بعد ذلك مع غياب تام في الناحية الهجومية وضاعت أكثر من فرصة للعين، فيما لاحت فرصة وحيدة لعجمان في آخر دقائق الشوط الأول من تسديدة حسين عبد الرحمن أنقذها الحارس خالد عيسى، لينتهي الشوط بهدف محمد عباس.

وشهد الشوط الثاني تحسناً في فريق عجمان في الناحية الهجومية وضاعت له أكثر من فرصة عبر تراولي ومايغا، ولكن تألق خالد عيسى حال دون تسجيلها، وفي الوقت الذي كان يسعى فيه عجمان للتعادل، نجح لابا كودجو في تأمين النتيجة للعين بهدف ثان "ق 85" بتسديدة قوية على يمين الحارس علي الحوسني لتنتهي المباراة بفوز العين 2-0.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز