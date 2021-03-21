يوسف حسين: لا مشاكل في تمويل مشروعات اتحاد الكرة

المصدر: دبي- العوضي النمر

أكد يوسف حسين السهلاوي النائب الثاني لرئيس اتحاد الكرة رئيس اللجنة الفنية والمنتخبات، أنه لا توجد مشكلة في تمويل المشروعات الجديدة الـ 11 التي أطلقها اتحاد الكرة قبل أيام، حيث تجد تلك المشروعات الدعم الكامل من مجلس الإدارة برئاسة الشيخ راشد بن حميد النعيمي، الذي وعد بدعمها وحث بعض الجهات الحكومية الأخرى على تقديم الدعم الكامل لها، لكونها مشاريع وطنية تتعلق بتطوير كرة الإمارات عامة والمنتخبات الوطنية بشكل خاص خلال الفترة المقبلة.

وقال يوسف السهلاوي في تصريح خاص لـ «البيان الرياضي»: سنبدأ في تنفيذ 5 مشروعات من المشاريع الجديدة على الفور وهي: الاهتمام بمراكز التدريب وأكاديميات الأندية الخاصة بالمنتخبات، وتعليم المدربين وتأهيلهم، والاهتمام بتطوير منتخبات المراحل السنية، وتدريب الحراس، والتحضير البدني للمدربين، وبعد ذلك سيتم إضافة باقي المشاريع بما يتناسب مع خطط وبرامج اتحاد الكرة سعياً للارتقاء بكرة الإمارات ومنتخباتها الوطنية خلال السنوات المقبلة.

مراكز تدريب

وعن طبيعة عمل مراكز المنتخبات، قال: سننشئ 5 مراكز تدريب على مستوى الدولة في كل من: أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة والفجيرة، وسيتم الاستعانة بمدربين مواطنين من الكفاءات الشابة المواطنة مع تعيين خبير أجنبي يتولى الإشراف والتخطيط لعمل تلك المراكز من أجل إعداد لاعبين على مستوى عال من المهارة للانضمام إلى منتخبات المراحل السنية التي يوليها اتحاد الكرة اهتماماً كبيراً خلال الفترة المقبلة.

مدرسة إسبانية

وعن طبيعة عمل منتخبات المراحل السنية خلال الفترة المقبلة أوضح السهلاوي، فكرنا في توحيد مدرسة تدريب منتخبات المراحل السنية واتجهنا إلي المدرسة الأسبانية لكونها متطورة في مجال منتخبات المراحل، وتعاقدنا مع الإسباني دنيس سيلفا لتدريب المنتخب الأولمبي تحت 23 عاماً، ومواطنه فرانك أرتيغا مدرباً للشباب تحت 20 عاماً، وجار التفاوض مع مدرب أسباني آخر لتولي تدريب منتخب الناشئين من مواليد 2006.

كما كشف النقاب عن وجود تعاون بين اتحاد الكرة ووزارة التربية والتعليم خلال المرحلة المقبلة سعياً للاهتمام بقطاع الرياضة المدرسية ذلك القطاع الكبير المهم والذي سبق وأفرز العديد من المواهب.

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