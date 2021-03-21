3 بطاقات حمراء في مباراة العروبة ودبا الحصن

المصدر: (الفجيرة – محمد فضل)

فاز العروبة على دبا الحصن 4 - 3 في الجولة 17 لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، في مباراة مثيرة، شهدت إشهار الحكم أحمد سالم 3 بطاقات حمراء، لكل من محمد المربوعي وسالم اليحيائي «الحصن»، ومنصور عبد الله «العروبة»، سجل رباعية الفائز كل من فتحي ساخي، هدفين، وفيكتور نوانيري وسعيد عبيد، فيما أحرز للخاسر ماركوس سوزا، هدفين، ومحمد الصريدي ليصل العروبة بنقاطه إلى 31 نقطة.

وتغلب البطائح على مصفوت 2 - 0 سجل الهدفين عيسى علي وواندرسورن ميورا في الدقيقتين 48 و 67.

وبهذه النتائج تشارك العروبة والبطائح في رصيد 31 نقطة، بفارق نقطتين عن الإمارات المتصدر.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز