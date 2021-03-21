«السماوي» يتصدر بالنقطة 48 والشارقة يقتنص نقطة من الوصل

المصدر: متابعة - البيان الرياضي

اعتلى بني ياس صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم مؤقتاً بالنقطة 48 بفوزه الصعب أمس على ضيفه حتا في الجولة 22،بهدف نظيف، بتوقيع الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 28 ، ليحافظ «السماوي» على سجله خالياً من الهزائم للمباراة الثامنة على التوالي، واقتنص بني ياس القمة، في انتظارنتيجة منافسه المباشر، الجزيرة الذي يحل ضيفاً على الوحدة، اليوم، بينما تأزم موقف حتا الذي يصارع على البقاء بعدما تجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الأخير.

وحرم الشارقة ، مضيفه الوصل من الفوز، واقتنص نقطة غالية بإدراك التعادل في الدقيقة القاتلة من زمن مباراة الفريقين في زعبيل، وانتهت 3 - 3، ليواصل «الإمبراطور» مسلسل «رفض الهزيمة» للمباراة الـ 9 على التوالي في 2021.

سجل ثلاثية الوصل، البرازيلي جواو فيغريدو «ق15 و41»، وعلي سالمين «ق50»، فيما سجل للشارقة، البرازيلي ويلتون س واريز «ق49»، ونجمه سيف راشد «ق76»، والبديل سالم صالح ق92، وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى النقطة 34، والشارقة إلى النقطة 41.

وفاز شباب الأهلي على مضيفه الظفرة 2 - 1، أحرز الهدف الاول لـ«فرسان دبي» كارتابيا، من ركلة جزاء في الدقيقة 11، احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو، «VAR» وجاء الهدف الثاني من «نيران صديقة» عن طريق لاعب الظفرة بيدرو غافير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 67، فيما أحرز هدف الظفرة إدريس الأمين في الدقيقة 53، بهذه النتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 40 نقطة وتجمد الظفرة عند 20 نقطة وهي الهزيمة الرابعة للفريق على التوالي.

ونجح كلباء في الفوز على خورفكان 2 - 1 في 5 دقائق قبل نهاية مباراة الفريقين، في «ريمونتادا» مثيرة، حيث حافظ «أبناء الخور» على تقدمهم بهدف البرازيلي دودو في الدقيقة (45+1)، حتى الدقيقة 85 التي شهدت إدراك «النمور هدف التعادل عن طريق البديل أحمد عامر، ثم سجل البديل سلطان عادل هدف الفوز في الدقيقة 89، وبفوزه وصل «النمور» إلى النقطة 32.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز