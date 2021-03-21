65.35 %: «VAR» لم يحقق العدالة التحكيمية المطلوبة

المصدر: دبي - إيهاب زهدي

شهدت ساحة كرة القدم الإماراتية أخيراً، حالة من الجدل بشأن أخطاء التحكيم خلال المباريات، خاصة مع اشتعال المنافسة في قمة وقاع دوري الخليج العربي، لتتوالى شكاوى الأندية الرسمية لاتحاد الكرة من التحكيم، رغم وجود تقنية الفيديو «VAR»، والمفترض أنها توفر أعلى درجات العدالة التحكيمية في المباريات.

وأسفرت حالة الجدل، عن استقالة لجنة الحكام باتحاد الكرة، وتشكيل لجنة جديدة، مع بحث الجميع عن إجابة على تساؤل مهم، وهو هل حقق «الفار» العدالة المطلوبة هذا الموسم؟ وتأتي الإجابة الصادمة بتصويت 65.35%، من إجمالي المشاركين في استطلاع «البيان» الأسبوعي، أنه لم يحقق العدالة، بعدما وصلت نسبة المؤيدين لذلك عبر موقع «البيان» إلى 63%، وعبر «تويتر» إلى 67.7%، فيما رأت نسبة 34.65% فقط، من إجمالي المشاركين في التصويت، أن تقنية الفيديو، نجحت في توفير العدالة التحكيمية في المباريات، بعدما وصلت نسبة المؤيدين لذلك 37% عبر موقع «البيان»، و32.3% عبر «تويتر».

تطبيق

وقال عنتر مرزوق نائب المشرف الفني في أكاديمية الكرة بنادي شباب الأهلي: «تقنية الفيديو، لم ولن توفر العدالة التحكيمية في مباريات كرة القدم، لأن القضية ليست في التقنية نفسها، ولكن في سرعة التطبيق من دون التجهيزات الفنية الكافية لإنجاحها بالشكل المرضي، وكنت أتمنى أن يتم تطبيق «الفار» على مراحل، ليس فقط في الأدوات المستخدمة سواء إلكترونية أم عناصر بشرية، ولكن كذلك في داخل الملعب».

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