خيول الإمارات تخوض «التحدي الفرنسي» اليوم

متابعة: خالد المهيري

يترقب عشاق الفروسية حول العالم، عودة سباقات الخيول الفرنسية اليوم، التي توقفت منذ شهر مارس الماضي بسبب تفشي وباء «كورونا»، ويتضمن السباق الفرنسي 10 أشواط مثيرة على مضمار «لونغشامب» العريق في العاصمة باريس، بمشاركة نخبة الخيول الإماراتية والعالمية، وكان ادوارد دي روتشيلد رئيس الهيئة العليا لسباقات الخيل الفرنسية «فرانس غالوب»، قد أعلن أن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، أعطى الضوء الأخضر رسمياً لعودة سباقات الخيول اليوم.

وجاء هذا الإعلان بعد مفاوضات الساعات الأخيرة، والتي جنبت صناعة الخيول في فرنسا تأجيلاً آخر لموعد انطلاقتها من جديد، وقال روتشيلد في تغريدة له على «تويتر»: (لقد كان هذا السباق الذي أردت الفوز به من أي سباق آخر، لقد عدنا، والآن حان الوقت لكي نظهر لهم أننا كنا على حق).

تحضيري الأمهار والمهرات

وستكون الأنظار متجهة نحو الشوط الرابع «بري دي فونتينبلو» لمسافة 1600م «الفئة الثالثة» للأمهار، والذي يحظى باهتمام كبير كونه سباقاً تحضيرياً لـ«2000 جينيز الفرنسي»، وسيشارك في الشوط 8 خيول، وأبرزها فيكتور لودورم لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر، وقالت ليزا جين غرافارد من جودلفين: (اندريه فابر مرتاح لحالة الجواد فيكتور لودورم، ولقد تطور مستواه بشكل جيد حقاً في الأسابيع الستة الماضية، وفي هذا العام لا توجد فرص للاختباء وستكون جميع السباقات تنافسية، ولكننا نشعر بسعادة للمشاركة بجواد بمثل هذه الجودة في هذا السباق، وهذه نقطة البداية للعام وسنعلم الكثير عن الخطط المستقبلية لاحقاً)، وسوف تستمر الإثارة في الشوط الخامس بري دي لا غروت لمسافة 1600م الفئة الثالثة، والذي يعد السباق التحضيري لـ1000 جينيز الفرنسي المخصص للمهرات، وستشارك في الشوط 10 مهرات، وأبرزهن خيزران لسمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، بقيادة الفارس أوريليان ليماترا وإشراف المدرب فريدي هيد.

بداية السباقات

ويشهد الشوط الأول بري دي سان جورج لمسافة 1000 م الفئة الثالثة، مشاركة 10 خيول وأبرزها مورنج بسمة لجابر عبدالله بقيادة الفارس إيدي هاردوين وإشراف المدرب إيوغان أونيل، كما سيشارك 18 خيلاً في الشوط الثاني بري دي فلوروس لمسافة 1600م، وأبرزها جانبرو لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر، فيما سيشهد الشوط الثالث بري دي إسكوفيل لمسافة 1600م، مشاركة 9 خيول وأبرزها مازاجران لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر.

شوطا الختام

وسيشارك في الشوط السادس بري داركورت لمسافة 2000 م الفئة الثانية 8 خيول وأبرزها سيرتيس لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب أندريه فابر، فيما سيشهد الشوط السابع والختامي بري موريس زيلبر لمسافة 1400م، مشاركة 13 مهرة وأبرزهن كلاود سيرفنج لاسطبلات الأصايل - فرنسا، بقيادة الفارس أوريليان ليماترا وإشراف المدرب فرانسوا روهوت وداثانا لجودلفين بقيادة الفارس مايكل بارزالونا وإشراف المدرب هنري اليكس بانتال.

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