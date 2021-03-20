إصابة النوبي في العضلة الخلفية تبعده عن معسكر "الأبيض"

المصدر: أبوظبي محمد صادق

كشفت الفحوصات الأولية التي أجريت للاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي بني ياس، سهيل النوبي، عن إصابته في العضلة الخلفية، إذ من المنتظر أن يجري اللاعب أشعة غداً، الأحد، لتحديد حجم الإصابة ومدة العلاج.

وخرج النوبي مصاباً في الشوط الثاني من مباراة بني ياس وحتا التي انتهت لمصلحة السماوي بهدف نظيف لحساب الجولة 22 من دوري الخليج العربي اعتلى معها صدارة المسابقة مؤقتاً في انتظار نتيجة مباراة الوحدة والجزيرة غداً.

وجاءت الإصابة في وقت غير مناسب للاعب الذي استدعي لصفوف المنتخب الوطني الذي يخوض معسكراً قصيراً في دبي استعداداً للتصفيات الآسيوية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022، ليغيب بذلك عن المعسكر، إذ من المتوقع أن يمتد غياب اللاعب لفترة قد تصل لأسبوعين في حال أثبتت الفحوصات إصابته بتمزق في العضلة الخلفية.

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