بني ياس يعتلي صدارة الدوري

المصدر: أبوظبي-محمد صادق تصوير سيف الكعبي

اعتلى بني ياس صدارة دوري الخليج العربي لكرة القدم مؤقتاً بفوزه الصعب على ضيفه حتا بهدف نظيف، مساء اليوم، في إطار مباريات الجولة 22 من المسابقة، ليحافظ السماوي على سجله الخالي من الهزائم للمباراة الثامنة على التوالي.

واقتنص بني ياس صدارة جدول الترتيب بعدما رفع رصيده إلى 48 نقطة، في انتظار نتيجة منافسه المباشر، الجزيرة الذي يحل ضيفاً على الوحدة، غداً الأحد، في ختام مباريات الجولة، بينما تأزم موقف حتا الذي يصارع على البقاء بعدما تجمد رصيده عند 8 نقاط في المركز الأخير.

سجل هدف المباراة الوحيد لاعب وسط بني ياس الأرجنتيني نيكولاس خيمينيز في الدقيقة 28.

جاءت المباراة قوية من جانب كلا الفريقين، ورغم ضغط أصحاب الأرض منذ الدقيقة الأولى إلا أن لاعبي حتا نجحوا في أن يكونوا نداً قوياً وأحرجوا بني ياس، إذ تبادل الفريقان الهجمات في شوط المباراة الأول، حيث كاد حتا أن يتقدم عن طريق خامداموف في الدقيقة 26 من انفراد صريح بالمرمى، ولكن فهد الظنحاني حارس بني ياس أنقذ فريقه من هدف محقق.

ونجح خيمينيز في خطف هدف السبق من تسديدة من على حدود منطقة الجزاء سكنت الزاوية اليسرى لحارس حتا محمد وليد.

ورد حتا بهجمة منظمة في الدقيقة 31 عن طريق ناهير بيسارا الذي لعب كرة رأسية من داخل المنطقة ولكنها علت العارضة بقليل.

وكاد خيمينيز أن يسجل الهدف الثاني لبني ياس في الدقيقة 37 بعدما انفرد بالمرمى وسدد إلا أن الحارس محمد وليد تألق وأمسك الكرة بثبات لينتهي الشوط الأول بتقدم السماوي بهدف وحيد.

وشهد الشوط الثاني تراجعاً لأصحاب الأرض في ظل أفضلية واضحة لحتا الذي سيطر على وسط الملعب، وهدد مرمى الظنحاني حارس بني ياس في أكثر من مناسبة، محاولاً إدراك التعادل، في الوقت الذي تحمل فيه دفاع بني ياس وحارسه عبء هجمات الضيوف المتكررة.

وشكلت هجمات «الإعصار» خطورة واضحة على دفاع السماوي، وواصل الحارس الظنحاني تألقه وأنقذ فريقه من هدف محقق في الدقيقة 80 من تسديدة البديل راشد سالم، وعاد للظهور مرة أخرى بإبعاده هجمة خطرة في الوقت المحتسب بدل من الضائع، لتنتهي بفوز بني ياس وحصد ثلاث نقاط غالية في صراعه الشرس على لقب دوري الخليج العربي.

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