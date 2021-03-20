الشارقة يحرم الوصل من الفوز في الدقيقة القاتلة

المصدر: دبي-علي شدهان تصوير غلام كاركر

حرم فريق الشارقة الأول لكرة القدم، مضيفه الوصل من الفوز بتسجيله هدف التعادل في الدقيقة القاتلة من زمن المباراة التي انتهت بثلاثة أهداف لمثلها مساء اليوم السبت ضمن الجولة 22 لدوري الخليج العربي، بعد مباراة ممتعة، ليواصل الإمبراطور مسلسل "رفض الهزيمة" للمباراة الـ 9 على التوالي في العام 2021.

سجل ثلاثية الوصل، محترفه البرازيلي جواو فيغريدو "ق15 و41"، ونجمه الدولي علي سالمين "ق50"، فيما سجل ثلاثية الشارقة، محترفه البرازيلي ويلتون س واريز "ق49"، ونجمه سيف راشد "ق76"، ولاعبه البديل سالم صالح "ق92".

وبهذه النتيجة، رفع الوصل رصيده إلى النقطة 34، مقتربا من مربع اقرانه الأربعة الكبار، والشارقة الى النقطة 41، محافظا على حظوظه في البقاء ثالث "مؤقتا" في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة.

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