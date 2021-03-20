الجهاز الفني لمنتخب الإمارات يعلن القائمة الموسعة لمعسكر دبي

المصدر: وام

أعلن الهولندي فان مارفيك المدير الفني لمنتخبنا الوطني الأول لكرة القدم عن القائمة الموسعة لـ" الأبيض" التي اختارها للتجمع الداخلي في دبي خلال الفترة من 23 حتى 28 مارس الجاري، استعدادا للقاء منتخب الهند وديا يوم 29 مارس الجاري، ضمن برنامج الإعداد لمباريات التصفيات المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2022 ، ونهائيات كأس آسيا 2023 التي ستقام بنظام التجمع بدبي في شهر يونيو المقبل.

وتضم القائمة الموسعة 29 لاعباً هم : علي خصيف ، وخالد عيسى ، وعادل الحوسني ، ومحمد الشامسي ، وفهد الظنحاني ، وبندر الإحبابي ، وشاهين عبدالرحمن ، ووليد عباس ، ومحمود خميس ، وخليفة الحمادي ، وحسن المحرمي ، والحسن صالح ، وسالم راشد ، ومحمد العطاس ، وعلي سالمين ، وعبدالله النقبي ، ويحيى نادر ، وعبدالله رمضان ، وماجد حسن ، وفابيو دي ليما ، وخلفان مبارك ، وكايو كانيدو ، وخليل الحمادي ، وطحنون الزعابي ، وعلي صالح ، وسهيل النوبي ، وعلي مبخوت ، وسبيستيان تيغالي وزايد العامري .

وسيتم الإعلان عن القائمة النهائية للمعسكر بعد نهاية مباريات الجولة الـ 22 لمسابقة دوري الخليج العربي التي ستُلعب غدا وبعد غد على أن يبدأ المنتخب تجمعه يوم الثلاثاء المقبل.

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