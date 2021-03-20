النصر يهدي أغلى كؤوس الصالات إلى حمدان بن راشد

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أهدى فريق كرة قدم الصالات بنادي النصر، كأس صاحب السمو رئيس الدولة، إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس النادي تقديراً لما ظل يقدمه سموه للنادي وانعكس إيجاباً على جميع الألعاب في نادي النصر ومنها الإنجازات التي حققها فريق كرة قدم الصالات هذا الموسم، وإلى الشيخ راشد بن حمدان بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي، جاء ذلك بعد تتويج الفريق بالكأس الغالية بفوزه العريض على الظفرة في المباراة النهائية بأربعة أهداف مقابل هدفين.

وقال منصور بو سمرة مشرف اللعبة في «قلعة العميد»: يسعدني ويشرفني أصالة عن نفسي ونيابة عن أبطال الفريق، إهداء أغلى الكؤوس إلى سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية، رئيس النادي وهي أقل هدية لسموه مع الإنجازين السابقين هذا الموسم، كأس الاتحاد ودوري الشباب، نظير ما يقدمه سموه لجميع فرق النادي، كما أهدي الإنجاز إلى الشيخ راشد بن حمدان آل مكتوم رئيس مجلس إدارة النادي.

وأضاف بو سمرة: تتويج النصر باللقب الثالث في كرة قدم الصالات هذا الموسم، سيكون دافعاً لتحقيق درع الدوري العام للوصول لسوبر هاتريك، وما تحقق جاء بفضل الاهتمام والمتابعة المستمرة لإدارة النادي ممثلة بالشركات الثلاث، كرة القدم، الألعاب الجماعية والاستثمار وبحمد الله وتوفيقه حققنا كل أهدافنا وتبقى هدف واحد وهو بطولة الدوري التي نتمنى أن تكون من نصيبنا حتى نحتفل بالرباعية في ختام الموسم.

نحو اللقب الرابع

بدوره، أكد إبراهيم الجسمي إداري النصر، أن فريقه قدم مستوى رائعاً هذا الموسم، ترجمه بنتائج متميزة وإنجازات كبيرة على مستوى الفريق الأول وفريق الشباب وسيكون ذلك دافعاً في الطريق للقب الرابع في بطولة الدوري العام، مشيراً إلى أن إدارة النادي كان لها الدور الكبير في ما تحقق من إنجازات بما وفرته من عوامل النجاح، وأشاد الجسمي بجهود مشرف الفريق منصور بو سمرة الذي عدّه الجندي المجهول في استقرار وإنجازات عميد الصالات من خلال وقوفه على كل صغيرة وكبيرة.

جهود موسم

كما أكد محمد عبيد نجم الفريق، أن ما تحقق لم يأتِ من فراغ، بل ثمرة جهود موسم تضافرت فيه جهود الإدارة ومشرف اللعبة والجهازين الإداري والفني، وقدم كابتن الفريق طاهر حسن الشكر إلى زملائه اللاعبين والجهازين الفني والإداري وإدارة النادي وأشاد بفريق الظفرة الذي كان نداً قوياً في النهائي.

في حين، أوضح عبدالملك جاني رئيس اللجنة التنفيذية لكرة قدم الصالات أن المباراة النهائية لكأس صاحب السمو رئيس الدولة جاءت معبرة عن قمة حقيقية بين النصر والظفرة من خلال عطاء الفريقين، وهنأ نادي النصر إدارة وجمهوراً باللقب الغالي ونادي الظفرة على الأداء المشرف والقوي وتمنى أن تكون جميع المباريات بهذا المستوى، كما توجه بالشكر إلى نادي البطائح الذي استضاف النهائي ومن قبله حفل تتويج أبطال دوري الشباب.

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