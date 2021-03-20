شباب الأهلي ينتزع 3 نقاط جديدة أمام الظفرة

المصدر: أبوظبي: أحمد عيسى تصوير أحمد بدوان

واصل شباب الأهلي نتائجه الإيجابية في دوري الخليج العربي بالفوز على مضيفه الظفرة 2-1 في اللقاء، الذي جمع الفريقين مساء اليوم لحساب الجولة 22 من المنافسة، بعد مباراة متوسطة الأداء، أحرز ثنائية الفرسان كارتابيا من ركلة جزاء في الدقيقة 11، ولاعب الظفرة بيدرو جافير بالخطأ في مرماه في الدقيقة 67، فيما أحرز لصاحب الأرض إدريس الأمين في الدقيقة 53، بالنتيجة رفع شباب الأهلي رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث «مؤقتاً»، وظل الظفرة الذي تعرض للهزيمة الرابعة على التوالي في 20 نقطة بالمركز الحادي عشر.

وخلال المباراة، تقاسم الفريقان السيطرة على مجريات اللعب في الشوط الأول مع أفضلية شباب الأهلي، الذي كان أكثر فاعلية في الهجوم، بينما لعب الظفرة بتحفظ واضح لتغطية المنطقة الدفاعية مع الاعتماد على الهجمات المرتدة بوجود ديوب وحيداً في المقدمة، ونجح شباب الأهلي في الوصول سريعاً إلى شباك مضيفه من ركلة جزاء احتسبها الحكم بعد العودة لتقنية الفيديو، نفذها كارتابيا بنجاح، محرزاً منها الهدف الأول في الدقيقة 11، دون أن يغير ذلك من واقع المباراة، التي لم تشهد هجمات خطرة تذكر على مرمى الفريقين، وكانت الفرصة الوحيدة التي وجدها الظفرة لإدراك التعادل في الدقيقة 29 عن طريق ديوب، الذي أستقبل الكرة داخل الصندوق وحولها نحو المرمى، لكنها اصطدمت بالقائم، وحاول بعدها شباب الأهلي تكثيف هجماته لإضافة هدف الأمان الثاني، لكن دفاع الظفرة بقيادة عصام العدوة نجح في حماية المرمى حتى نهاية الحصة الأولى.

ومع انطلاق الشوط الثاني تحرر الظفرة من أسلوبه الدفاعي قليلاً، وكان صاحب المبادرة الهجومية لينجح سريعاً في إدراك التعادل بتهديفه صاروخية من خارج منطقة الجزاء للاعب إدريس الأمين في الدقيقة 53 سكنت الشباك، وأشعلت المواجهة بين الطرفين، وكاد بعدها أن يضيف الظفرة هدفاً ثانياً من فرصة لاحت للهولندي روشوفيل في مواجهة المرمى، لكنه لم يستثمر الفرصة جيداً.

وبعد عدد من المحاولات عاد شباب الأهلي من جديد للتقدم بالهدف الثاني الذي أحرزه بيدرو جافير لاعب الظفرة بالخطأ في مرماه من كرة ثابتة، نفذها جلال الدين ماشاريروف اصطدمت به، وذهبت نحو الشباك في الدقيقة 67، وواصل بعدها شباب الأهلي أفضليته باحثاً عن هدف الأمان الثالث، لكن الظفرة لم يستسلم وقاتل حتى اللحظات الأخيرة دون أن يطرأ جديد في اللقاء حتى أعلن الحكم عن نهاية اللقاء بفوز فرسان دبي على الظفرة بهدفين مقابل هدف.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز