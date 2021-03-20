«ريمونتادا» كلباء تحسم الديربي أمام خورفكان

المصدر: كلباء – محمد فضل تصوير زيشان أحمد

حسم كلباء الديربي أمام خورفكان بنتيجة 2-1 اليوم ضمن الجولة 22 من دوري الخليج العربي، بعد «ريمونتادا» مثيرة من لاعبي كلباء في الدقائق الخمس الأخيرة من المباراة التي تقدم فيها خورفكان عبر البرازيلي دودو في الدقيقة 45+1 وفي الشوط الثاني دفع مدرب النمور خورخي داسيلفا بالبديلين أحمد عامر وسلطان عادل اللذين سجلا هدفي الفوز الغالي لكلباء في الدقيقتين 85، و89 ليصل كلباء بنقاطه إلى 32 نقطة ويتجمد خورفكان عند 21 نقطة.

تقدم الضيوف

وتوج خورفكان جهوده وتحركاته خلال الشوط الأول بهدف جاء في الوقت بدل المبدد عن طريق البرازيلي دودو الذي استفاد من الكرة العرضية التي مررها له مواطنه رامون لوبيز، والتي تخطت الدفاع ليقابلها دودو ويحولها بيسراه كرة عانقت شباك حارس كلباء جمال عبد الله في الدقيقة 45+1 وهو الهدف الذي انتهى عليه المشهد الأول من الديربي، والذي اختفى فيه لاعبو كلباء تماماً وغابت فاعلية الهجوم التي كانت تميز النمور في مثل هذه المواجهات.

ريمونتادا النمور

ومع انطلاقة الشوط الثاني كاد كلباء أن يدرك التعادل، وذلك عبر الضربة الثابتة التي نفذها البديل أحمد عامر والتي ارتدت من قائم مرمى خورفكان الأيسر لتحرم النمور من إدراك التعادل في الدقيقة 55.

وأهدر لاعب خورفكان إسماعيل الحمادي فرصة تعزيز التقدم بعد مواجهته لحارس كلباء الذي نجح في إبطال مفعول الهجمة ليمنع الحمادي من التسجيل في مرماه في الدقيقة 71.

وقبيل أن تلفظ المباراة أنفاسها الأخيرة تمكن البديل أحمد عامر من إدراك التعادل لكلباء من ضربة رأس مخادعة عانقت شباك الحارس أحمد ديدا في الدقيقة 85، ويضيف البديل سلطان عادل هدف كلباء الثاني أيضاً من ضربة رأس وهو الهدف الذي انتهى عليه الديربي بنتيجة 2-1 لنمور كلباء.

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