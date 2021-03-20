الجنيبي: الإمارات سباقة في تبني مفهوم السعادة نهج الحياة

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

أكد عبدالله ناصر الجنيبي رئيس رابطة المحترفين الإماراتية، أن المشاركة باحتفالات يوم السعادة العالمي، تأتي سيراً على نهج القيادة الرشيدة في دولة الإمارات، التي كانت سباقة في إسعاد الجميع على هذه الأرض الطيبة التي كانت أول من تبنى مفهوم السعادة نهجاً للحياة. كما تبوأت الإمارات الريادة بإنشاء وزارة للسعادة لتكون مسؤولة عن إسعاد المواطنين والمقيمين على حد سواء، كما قامت الدولة بتأسيس مجلس السعادة العالمي لتصبح الإمارات قبلة العالم للباحثين عن السعادة ومصدراً للمحبة والتآخي بين الجميع في كل دول العالم.

واعتبر الجنيبي، أن السعادة والطاقة الإيجابية والتسامح وغيرها من المفاهيم التي نطبقها هنا على أرض الواقع، عززت من الجهود والتكاتف معاً لنتجاوز عاماً صعباً على العالم بأجمعه جراء جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث نجحت دولة الإمارات في التصدي والتعامل مع هذه الجائحة، ليخرج الجميع منها أكثر سعادة وتطلعاً للمستقبل المشرق بالتزامن مع هذه المناسبة العالمية. كما تمنى الجنيبي، أن تساهم كرة القدم ومسابقات المحترفين في بث السعادة في المجتمع، من خلال سعي الرابطة إلى تبني المبادرات الهادفة التي من شأنها أن تجعل اللعبة الشعبية الأولى في دولة الإمارات العربية ذات نهج يتطلع دائماً نحو التطور والانتشار وجذب الجميع معاً في أجواء السعادة.

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