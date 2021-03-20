خريبين صفقة ناجحة للوحدة بشهادة الاتحاد الآسيوي

المصدر: دبي- إيهاب زهدي

اعتبر اتحاد الآسيوي لكرة القدم، أن السوري عمر خريبين لاعب الوحدة الإماراتي، أبرز اللاعبين الذين قدموا مع أنديتهم، أداءً ناجحاً خلال فترة قصيرة منذ إتمام صفقة انتقاله خلال فترة القيد الشتوي الأخيرة.

وأشار الاتحاد القاري، إلى أنه بعد أعوام من تألق خريبين في الهلال السعودي، ولا سيما عام 2017، والذي أحرز فيه اللاعب لقب أفضل لاعب في قارة آسيا، غادر النجم السوري إلى الإمارات وتحديداً نادي الوحدة في صفقة انتقال حر تمتد حتى عام 2023.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى أنه في الظهور الأول للاعب، سجل هدفين للوحدة في شباك حتا خلال منافسات دوري الخليج العربي، كما سجل حتى الآن 6 أهداف، وساهم بطريقة مباشرة في نتائج فريقه، والذي يحتل حتى الآن المركز الثامن على سلم ترتيب المسابقة.

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