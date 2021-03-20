120 ثانية تعزز صدارة «الصقور»

المصدر: (الفجيرة ـ محمد فضل)

عزز فريق الإمارات صدارته لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم بفوزه السهل على مضيفه الحمرية 2 - 0، في 120 ثانية فقط في مباراة الفريقين أمس بالجولة 17 عبر هداف المسابقة البرازيلي ديغو سيلفا الذي سجل الهدف الأول من ركلة جزاء في الدقيقة الثالثة وأضاف الثاني بضربة رأسية في الدقيقة الرابعة مستغلاً تمريرة زميله ياسين البخيت، وبهذه النتيجة رفع الإمارات «الصقور» رصيده إلى 33 نقطة موسعاً الفارق بينه وبين العروبة إلى 5 نقاط.

وواصل دبا الفجيرة صحوته بفوز صعب على مسافي 2 - 1، وسجل هدفي «النواخذة» الإيطالي مانويل بوكياريلي ومحمد إبراهيم في الدقيقتين 8، 38 وأحرز لمسافي المصري حسام لطفي في الدقيقة 13، وبهذه النتيجة وصل دبا إلى 25 نقطة وتجمد مسافي عند 15 نقطة.

وتعادل العربي والتعاون 2 - 2 وأحرز هدفي التعاون البرازيلي فيليب وللعربي عبدالله الكعبي وخليفة محمد وطرد الحكم لاعب التعاون عبدالله جمعة في الدقيقة الأخيرة من المباراة، ووصل العربي إلى 19 نقطة والتعاون إلى 18 نقطة.

ويلتقي اليوم العروبة مع دبا الحصن، والبطائح مع مصفوت.

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