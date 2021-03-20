الوصل والشارقة.. قمة من الزمن الجميل

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم، دبي - البيان الرياضي

رغم ابتعادهما المتفاوت عن صراع الدرع، إلا أن مباراة فريق الوصل الأول لكرة القدم مع ضيفه الشارقة في الثامنة والربع من مساء اليوم في معقل الفهود بزعبيل ضمن الجولة 22 لدوري الخليج العربي، ما زالت تحتفظ بنكهتها الخاصة باعتبارها قمة من الزمن الجميل الذي غالباً ما شهد مباريات مثيرة بين القطبين الكبيرين في كرة القدم الإماراتية.

وقبل قمة اليوم، يحتل الوصل المركز السابع في لائحة الترتيب العام لفرق البطولة برصيد 33 نقطة، فيما يقف الشارقة ثالثاً برصيد 40 نقطة.

مهمة

ووصف البرازيلي اودير هيلمان مدرب الوصل، المباراة بالصعبة والمهمة، مشدداً على أن ظروف الشارقة الحالية في البطولة، وتراجعه ثالثاً، لا تعني الوصل.

وأشار هيلمان إلى أن الوصل جاهز لخوض المباراة، وهدفه الفوز لتحسين مركزه في لائحة الترتيب العام لفرق الدوري، لافتاً إلى أن مربع البطولة في متناول الوصل، نظراً لقلة الفارق في النقاط مع الفرق التي تسبق الوصل.

وامتدح هيلمان، الشارقة، واصفاً إياه بالجيد كونه يضم لاعبين أكفاء، ويقوده مدرب مميز، منوهاً إلى أن ظروف الشارقة المتعلقة بالنتائج، لا تعني الوصل، مبدياً احترامه الكبير للمنافس.

وأشار هيلمان إلى أنه يعلم خصوصية مباريات الوصل والشارقة، مشدداً على أنه بات يعرف الكثير عن كرة الإمارات من خلال عمله في الوصل.

صعوبة

وتزداد الصعوبة على حامل اللقب الشارقة، في لقاء اليوم، بعد أن اتسع الفارق إلى 7 نقاط بينه وبين المتصدر «الجزيرة» واستمر الفريق في المركز الثالث، لا سيما بعد خسارته في الجولة الماضية من شباب الأهلي لتصل خسائر الفريق 16 نقطة في الدور الثاني خلال 8 جولات، حيث لم يفز إلا مرتين وتعادل في مثلهما وخسر 4 مباريات.

هذه الوضعية، جعلت المهمة أصعب في مواجهة منافس قوي قدم مستوى جيداً وحقق نتائج مميزة خلال الدور الثاني، كان آخرها قلب تأخره بهدفين لفوز عريض «4- 2» على عجمان، ولم تختلف استعدادات الشارقة للمباراة عن سابق مبارياته بتمارين يومية تحت إشراف مديره الفني عبد العزيز العنبري وبمشاركة جميع اللاعبين الجاهزين بدنياً.

ووصف العنبري استعدادات فريقه للمباراة بالجيدة وأن الفريق طوى صفحة المباراة السابقة وينظر دائماً للأمام ولا مجال غير تصحيح الأوضاع، وقال: «استعدينا بشكل جيد للمباراة ونعمل بجِد مع اللاعبين على تقديم مستوى ونتائج أفضل من المباريات السابقة ونحرص مع اللاعبين على تجاوز الأداء غير المرضي، وأتمنى أن نكون في قمة تركيزنا أمام الوصل والخروج بنتيجة إيجابية».

ومباراة صعبة

أكد مهاجم الفريق محمد خلفان على رغبتهم كلاعبين في تقديم مباراة مقنعة لهم كلاعبين في مواجهة مضيفهم الوصل، وقال: «استعداداتنا للمباراة مضت بشكل جيد وتدربنا بجدية وأعتقد أننا في وضع مناسب من الجاهزية، نعرف صعوبة المباراة ونتمنى أن نكون في وضع بدني وفني جيدين لمساعدتنا في الخروج بالنقاط الثلاث للمباراة».

وأضاف خلفان: «الوصل قدم مستويات جيدة في الفترة الأخيرة وأعتقد أن المباراة لن تكون سهلة وعلينا بذل أقصى جهدنا للخروج منها بنتيجة إيجابية».

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